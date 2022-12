Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ συναντήθηκε χθες με τα πιο σημαντικά πολιτικά κόμματα στη Βόρεια Ιρλανδία, στην πρώτη επίσκεψη που πραγματοποίησε στην περιοχή μετά την ανάληψη των πρωθυπουργικών καθηκόντων του τον Οκτώβριο.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών του βρέθηκε μία διαμάχη σχετικά με την εφαρμογή εμπορικών κανόνων στην Βόρεια Ιρλανδία μετά το Brexit, καθώς εμποδίζεται η εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ της Βρετανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκαλώντας κρίση στην τοπική πολιτική ζωή.

Μετά από μία μακρά περίοδο στασιμότητας, η Βρετανία και η ΕΕ άρχισαν εκ νέου τις συνομιλίες τους τον Οκτώβριο για τον τρόπο με τον οποίο θα επιλύσουν προβλήματα που σχετίζονται με το πρωτόκολλο της Βόρειας Ιρλανδίας, το οποίο εισήγαγε ελέγχους την προηγούμενη χρονιά σε μερικά προϊόντα που προέρχονται από τις υπόλοιπες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η ΕΕ έχει ανακοινώσει ότι είναι “πολύ αισιόδοξη” για την επίτευξη μιας θετικής διαβούλευσης, στην περίπτωση που η Βρετανία επιδείξει την απαραίτητη πολιτική βούληση.

Η οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να ξεπεράσει τις αντίθετες απόψεις στο εσωτερικό του Συντηρητικού Κόμματος του Σούνακ, αλλά και στο Δημοκρατικό Ενωτικό Κόμμα (DUP), που είναι το μεγαλύτερο πολιτικό κόμμα υπέρ της Βρετανίας στη Βόρεια Ιρλανδία.

Το γραφείο του Σούνακ έδωσε στη δημοσιότητα μία φωτογραφία με τον Βρετανό πρωθυπουργό και τους ηγέτες των πέντε πιο σημαντικών κομμάτων μετά από τις συνομιλίες συμπεριλαμβανομένων του DUP και των Ιρλανδών εθνικιστών Σιν Φέιν.

