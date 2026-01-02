Βόρεια Καρολίνα: Το FBI σταμάτησε 18χρονο που σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση εμπνεόμενος από τον ISIS

Το σχέδιο που είχε εκπονήσει ένας άνδρας στη Βόρεια Καρολίνα, εμπνεόμενος από την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος, σύμφωνα με το οποίο θα προχωρούσε σε τρομοκρατική επίθεση με τη χρήση μαχαιριών και σφυριών την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, ανακοίνωσε ότι απέτρεψε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Ένας έφηβος που κατηγορείται για τον σχεδιασμό της τρομοκρατικής επίθεσης εμπνευσμένης από το ISIS στις ΗΠΑ ήταν στο στόχαστρο του FBI για χρόνια πριν από τη σύλληψή του. Ο 18χρονος Christian Sturdivant σχεδίαζε σε ένα παντοπωλείο και ένα fast food εστιατόριο στο Mint Hill της Βόρειας Καρολίνας, αλλά συνελήφθη στις 31 Δεκεμβρίου πριν προλάβει να προκαλέσει οποιαδήποτε ζημιά.

Κατηγορήθηκε για απόπειρα παροχής υλικής υποστήριξης σε ξένη τρομοκρατική οργάνωση και τέθηκε υπό ομοσπονδιακή κράτηση.

Ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι πραγματοποίησαν συνέντευξη τύπου στις 2 Ιανουαρίου, κατά την οποία μοιράστηκαν λεπτομέρειες για το σχέδιο του Sturdivant και αποκάλυψαν επίσης ότι είχε εμφανιστεί για πρώτη φορά στο ραντάρ του FBI τον Ιανουάριο του 2022.

Σύμφωνα με τους αξιωματούχους αυτούς, καθώς και με έγγραφα του ομοσπονδιακού δικαστηρίου, ο Sturdivant το 2022 ήταν σε επαφή με ένα «αγνώστου ταυτότητας μέλος του ISIS» μέσω των κοινωνικών μέσων.

Αυτό το άγνωστο πρόσωπο φέρεται να είπε στον Sturdivant να ντυθεί στα μαύρα και να χτυπήσει τις πόρτες των ανθρώπων, και στη συνέχεια να τους επιτεθεί με ένα σφυρί.

Τα ομοσπονδιακά έγγραφα αναφέρουν ότι υπάκουσε και τον Ιανουάριο του 2022 έφυγε από το σπίτι του ντυμένος στα μαύρα «για να σκοτώσει τον γείτονά του με ένα σφυρί και ένα μαχαίρι». Ο παππούς του κατάφερε να τον σταματήσει και τον έφερε πίσω στο σπίτι. Εκείνη την εποχή, είχε μόλις γίνει 14 ετών.

Αξιωματούχοι δήλωσαν στην συνέντευξη τύπου της 2ας Ιανουαρίου 2026 ότι το FBI έκλεισε την έρευνά του αφού ενημερώθηκε ότι ο Sturdivant δεν ήταν πλέον ενεργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά το περιστατικό του Ιανουαρίου 2022, το γραφείο του FBI στη Σάρλοτ έμαθε στις 18 Δεκεμβρίου για έναν λογαριασμό TikTok με το όνομα «Abu Bakr Al Amriki».

Ο λογαριασμός αυτός μοιράστηκε πολλές αναρτήσεις υπέρ του ISIS. Οι ερευνητές κατάφεραν να εντοπίσουν τον λογαριασμό και να τον συνδέσουν με τον Sturdivant.

Μόλις ανακαλύφθηκε ο λογαριασμός, το FBI επανέλαβε την έρευνά του για τον Sturdivant.