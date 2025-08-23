Κόσμος

Βόρεια Κορέα: Απειλή για «ανεξέλεγκτη σύγκρουση» μετά από προειδοποιητικά πυρά της Νότιας Κορέας

Η Πιονγκγιάνγκ κατηγορεί τη Νότια Κορέα ότι πέρασε «κόκκινη γραμμή» μετά από πυρά προειδοποίησης που έριξε την Τρίτη στη ζώνη αποστρατιωτικοποίησης
Η αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη μεταξύ Βόρειας και Νότιας Κορέας
Η αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη μεταξύ Βόρειας και Νότιας Κορέας / Φωτογραφία αρχείου / REUTERS / Kim Hong-Ji

Η κορεατική χερσόνησος βρίσκεται και πάλι σε ένταση. Η Βόρεια Κορέα κατήγγειλε το Σάββατο (23.08.2025) μια «σοβαρή πρόκληση» της Νότιας Κορέας, την οποία κατηγόρησε ότι έριξε περισσότερες από δέκα ριπές πολυβόλου εναντίον των στρατιωτών της. Τα προειδοποιητικά αυτά πυρά σημειώθηκαν την Τρίτη 19 Αυγούστου, όταν βορειοκορεάτες στρατιώτες πέρασαν για λίγο τη γραμμή οριοθέτησης στη ζώνη αποστρατιωτικοποίησης.

Το επεισόδιο συνέβη ενώ ο νέος πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Λι Τζε-μιουνγκ, πραγματοποιεί την πρώτη του διεθνή περιοδεία στην Ιαπωνία και κατόπιν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκλεγμένος στα τέλη Ιουνίου, έχει υποσχεθεί να επαναλάβει τον διάλογο με τη Βόρεια Κορέα, που παραμένει τεχνικά σε πόλεμο με τη Σεούλ εδώ και πάνω από 70 χρόνια.

Κλιμάκωση υψηλού κινδύνου

Σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο KCNA, βορειοκορεάτες στρατιώτες εργάζονταν για να «κλείσουν οριστικά» τα χερσαία σύνορα, όταν ο νοτιοκορεάτικος στρατός άνοιξε πυρ με περισσότερες από δέκα ριπές πολυβόλου. Η Πιονγκγιάνγκ χαρακτήρισε το επεισόδιο «σοβαρή πρόκληση» και προειδοποίησε ότι θα απαντήσει σε κάθε προσπάθεια παρεμπόδισης των ενεργειών της.

Ο νοτιοκορεάτικος στρατός επιβεβαίωσε ότι έριξε προειδοποιητικά πυρά, διαβεβαιώνοντας ότι οι βορειοκορεάτες στρατιώτες αποσύρθηκαν αμέσως. Η Σεούλ ανέφερε ότι παρακολουθεί στενά τις κινήσεις του αντιπάλου.

Εκρηκτικό πλαίσιο

Οι διακορεατικές σχέσεις βρίσκονται στο χαμηλότερο σημείο τους εδώ και χρόνια, καθώς η Βόρεια Κορέα έχει προχωρήσει σε σειρά εκτοξεύσεων βαλλιστικών πυραύλων αψηφώντας τις κυρώσεις του ΟΗΕ. Τον Απρίλιο είχε σημειωθεί παρόμοιο περιστατικό, όταν δεκαπέντε βορειοκορεάτες στρατιώτες πέρασαν τη γραμμή οριοθέτησης προτού υποχωρήσουν μετά από πυρά προειδοποίησης.

Η χερσόνησος παραμένει σε καθεστώς υψηλής έντασης: περίπου 28.500 Αμερικανοί στρατιώτες σταθμεύουν στη Νότια Κορέα, ενώ η Σεούλ διεξάγει αυτή την περίοδο κοινά στρατιωτικά γυμνάσια με την Ουάσιγκτον απέναντι στις πυρηνικές απειλές του Βορρά.

Κόσμος
