Κόσμος

Βόρεια Κορέα: Η αγκαλιά του Κιμ σε στρατιωτικό που πολέμησε στην Ουκρανία

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας παρασημοφόρησε στρατιωτικούς που είχαν σταλεί να ενισχύσουν τις ρωσικές δυνάμεις στις μάχες στην Ουκρανία
Ο Κιμ Γιονγκ Ουν με Βορειοκορεάτη στρατιωτικό
Ο Κιμ Γιονγκ Ουν με Βορειοκορεάτη στρατιωτικό που πολέμησε στην Ουκρανία / KCNA via REUTERS

Βορειοκορεάτες στρατιωτικούς που συμμετείχαν στον πόλεμο στην Ουκρανία παρασημοφόρησε ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν

Σε τελετή που έγινε στην έδρα του Κόμματος των Εργατών της Βόρειας Κορέας στην Πιονγκγιάνγκ, ο Κιμ Γιονγκ Ουν απέτισε φόρο τιμής στους «ηρωϊκούς» και «άξιους θαυμασμού» στρατιώτες που επέστρεψαν αφού υπέμειναν «τις ριπές σφαιρών και τις βόμβες».

Στις φωτογραφίες φαίνεται ο Βορειοκορεάτης ηγέτης, εμφανώς συγκινημένος, να αγκαλιάζει έναν στρατιώτη, που δείχνει συγκλονισμένος, καθώς το πρόσωπό του βρίσκεται στο στήθος του αρχηγού του βορειοκορεατικού κράτους.

Επίσης φαίνεται ο Κιμ Γιονγκ Ουν γονατιστός μπροστά στη φωτογραφία στρατιώτη που έπεσε στη μάχη, προτού τοποθετήσει παράσημα και λουλούδια μπροστά από τις φωτογραφίες άλλων πεσόντων στον πόλεμο κατά των ουκρανικών δυνάμεων.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν παρασημοφορεί Βορειοκορεάτη στρατιωτικό
Ο Κιμ Γιονγκ Ουν παρασημοφορεί Βορειοκορεάτες στρατιωτικούς που συμμετείχαν στον πόλεμο στην Ουκρανία / KCNA via REUTERS ATTENTION EDITORS
Ο Κιμ Γιονγκ Ουν παρασημοφόρησε Βορειοκορεάτες στρατιωτικούς
Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης καρφιτώνει το παράσημο στο πέτο στρατιωτικού που πολέμησε στην Ουκρανία/ KCNA via REUTERS ATTENTION EDITORS
Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν
Ο Κιμ ΓΙονγκ Ουν μπροστά από τις φωτογραφίες Βορειοκορεατών στρατιωτικών που σκοτώθηκαν στην Ουκρανία / KCNA via REUTERS

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων KCNA, ο Βορειοκορεάτης ηγέτης απένειμε επίσης τον τίτλο του «ήρωα της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας», όπως ονομάζεται επισήμως η Βόρεια Κορέα, στους διοικητές που πολέμησαν σε επιχειρήσεις στο εξωτερικό και «πέτυχαν αξιοσημείωτα ανδραγαθήματα».

Τον Απρίλιο, η Βόρεια Κορέα επιβεβαίωσε για πρώτη φορά ότι ανέπτυξε απόσπασμα στρατιωτών της για να πολεμήσει τις ουκρανικές δυνάμεις στο πλευρό των ρωσικών.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες πληροφοριών της Νότιας Κορέας και δυτικών χωρών, η Πιονγκγιάνγκ είχε αποστείλει πάνω από 10.000 στρατιώτες στη ρωσική περιφέρεια του Κουρσκ το 2024, όπως και οβίδες πυροβολικού, πυραύλους και συστήματα ρουκετών μεγάλου βεληνεκούς.

Περίπου 600 Βορειοκορεάτες στρατιώτες έχουν σκοτωθεί και χιλιάδες τραυματιστεί πολεμώντας στο πλευρό της Ρωσίας, σύμφωνα με τη Σεούλ.

Η Πιονγκγιάνγκ και η Μόσχα συνδέονται με συμφωνία ασφάλειας και άμυνας από το 2024.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Το τελευταίο βίντεο – μήνυμα του Φρανκ Κάπριο, του «πιο καλού δικαστή στον κόσμο» στις ΗΠΑ – «Να με θυμάστε στις προσευχές σας»
Εμβληματική μορφή συμπόνιας στις Ηνωμένες Πολιτείες, συγκίνησε εκατομμύρια ανθρώπους – Την παραμονή του θανάτου του σε ηλικία 88 ετών απηύθυνε ένα τελευταίο κάλεσμα στους θαυμαστές του
Ο δικαστής Φρανκ Κάπριο
Ο μαζικός τουρισμός «χτυπά» και την Ανταρκτική – Ο οικολογικός κίνδυνος και η ταχύτερη τήξη των πάγων
Η τελευταία παρθένα περιοχή του πλανήτη αποδυναμώνεται – Έρευνα προειδοποιεί για τον αυξανόμενο αντίκτυπο των επισκεπτών και των επιστημονικών αποστολών, που επιταχύνουν την τήξη των πάγων
Φωτογραφία αρχείου
Πώς ο ένας γαμπρός του εξαπάτησε τον άλλον για να αγοράσει πολυτελές γιοτ που βρίσκεται στο Πέραμα
Σύμφωνα με τους NYT o σύζυγος της Τίφανι Τραμπ έστησε επιχείρηση με τον ξάδερφό του και έπεισε τον μπατζανάκη του και σύζυγο της Ιβάνκα να αγοράσει ημιτελές γιοτ που βρίσκεται στην Ελλάδα για 2,5 εκ. δολάρια, ένα υπέρογκο ποσό πάνω από την πραγματική του αξία
Η Τίφανι Τραμπ, στην πρώτη σειρά δεξιά, και ο σύζυγός της Μάικλ Μπούλος, η Ιβάνκα Τραμπ, στην πρώτη σειρά στο κέντρο, και ο σύζυγός της Τζάρετ Κούσνερ
Newsit logo
Newsit logo