Βόρεια Κορέα: Σοκαριστικές μαρτυρίες για ανθρώπινα πειράματα και βασανιστήρια σε στρατόπεδο συγκέντρωσης

«Θα ήταν ψέμα να πω ότι αισθανόμουν συμπόνοια για τα παιδιά που θανατώθηκαν εκεί με τόσο οδυνηρό θάνατο», λέει ο Kwon Hyuk, καθώς θυμάται την εποχή που διοικούσε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης στη Βόρεια Κορέα.

Τα φρικτά βασανιστήρια και τα πειράματα που έκαναν σε ανθρώπους, περιέγραψαν υπάλληλοι και κρατούμενοι του Camp 22, γνωστό και ως στρατόπεδο συγκέντρωσης Hoeryong, στη Βόρεια Κορέα που λειτουργούσε έως το 2012.

Το Camp 22, ήταν θαμμένο στα απομακρυσμένα βουνά της πόλης Hamgyong. Πρόκειται για ένα κολαστήριο που αποτέλεσε «τελευταίο προορισμό» πολλών κρατουμένων, οι οποίοι υπέστησαν ακραία βασανιστήρια.

«Κάτω από την κοινωνία και το καθεστώς στο οποίο βρισκόμουν εκείνη την εποχή, ένιωθα μόνο ότι αυτοί ήταν οι εχθροί. Έτσι, δεν ένιωθα καθόλου συμπάθεια ή οίκτο γι’ αυτούς. Είδα μια ολόκληρη οικογένεια να ασφυκτιεί με ασφυξιογόνο αέριο και τελικά να πεθαίνει στον θάλαμο αερίων», είχε αναφέρει ο Kwon Hyuk στο BBC το 2004.

«Οι γονείς, ο γιος και η κόρη δολοφονήθηκαν άγρια. Οι γονείς έκαναν εμετό και πέθαιναν», είπε περιγράφοντας τον θάνατο μίας ολόκληρης οικογένειας, τονίζοντας ότι οι γονείς «προσπαθούσαν απεγνωσμένα να επαναφέρουν τα παιδιά τους μέχρι την τελευταία τους πνοή».

Η Soon Ok-lee, πρώην φυλακισμένη για επτά χρόνια σε ένα από τα στρατόπεδα της Βόρειας Κορέας, στο βιβλίο της του 1999, Eyes of the Tailless Animals: Prison Memoirs of a North Korean Woman, περιέγραψε τη φρίκη των βασανιστηρίων και της φυλάκισης.

Εντός του στρατοπέδου συγκέντρωσης Kaechon, στην επαρχία Pyungbuk, είπε ότι έγινε μάρτυρας ακατανόητων πράξεων πειραματισμού σε βάρος κρατουμένων από το προσωπικό.

Μια μέρα, είπε, διατάχθηκε να δοθεί δηλητήριο σε 50 υγιείς γυναίκες κρατούμενες. «Ένας από τους φρουρούς μου έδωσε ένα καλάθι γεμάτο εμποτισμένο λάχανο και μου είπε να μην το φάω αλλά να το δώσω στις 50 γυναίκες» είχε δηλώσει και στο BBC. Και συνεχίζοντας είχε πει: «Ούρλιαζαν από τον πόνο όλες όσες είχαν φάει από το δηλητηριασμένο λάχανο και ξερνούσαν αίμα».

Η Soon είπε στο πρακτορείο ότι το προσωπικό έκανε «χημικά πειράματα» με μια νέα ουσία, δηλητηριάζοντας κρατούμενους για να ελέγξουν την αποτελεσματικότητά της. «Δεν μπορώ να ξεχάσω αυτή την εικόνα», είπε. «Αναρωτιέμαι πώς ένας άνθρωπος μπορεί να σκοτώσει έναν άλλο άνθρωπο με αυτόν τον τρόπο».

Το 2023, το Υπουργείο Ενοποίησης της Νότιας Κορέας συνέταξε αναφορές για τέτοιες παραβιάσεις σε ένα έγγραφο-μαμούθ 450 σελίδων με βάση τις μαρτυρίες περισσότερων από 500 Βορειοκορεάτες αποστάτες.

Σύμφωνα με την έκθεση, αξιωματούχοι του Υπουργείου Κοινωνικής Ασφάλισης της Βόρειας Κορέας φέρεται να εκβίαζαν οικογένειες να αφήσουν τους συγγενείς τους, και να γίνουν ανθρώπινα πειραματόζωα απειλώντας τους ότι θα τους στείλουν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης και φυλακές.

Τα άτομα με αναπηρία, ιδιαίτερα εκείνα με νανισμό, στερήθηκαν επίσης τα ανθρώπινα δικαιώματά τους και έγιναν ιατρικές διαδικασίες εναντίον τους παρά τη θέλησή τους.

Το 2015, οι νοσηλεύτριες σε ένα νοσοκομείο φέρεται να δέχτηκαν εντολές να δημιουργήσουν μια «λίστα νάνων», προχωρώντας σε βασανιστήρια τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν για να εμποδίσουν τα άτομα με νανισμό να γεννήσουν.

Μια γυναίκα με νανισμό φέρεται να αναγκάστηκε να υποβληθεί σε υστερεκτομή – μια χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση της μήτρας της και την αποτροπή της απόκτησης παιδιού – το 2017. Γενικότερα, οι γυναίκες υπό κράτηση υποβλήθηκαν σε απάνθρωπα βασανιστήρια, όπως ξυλοδαρμό, σεξουαλική κακοποίηση και εξαντλητική στέρηση φαγητού, σε σημείο υποσιτισμού.

Λέγεται ότι έγιναν ανεξέλεγκτες παραβιάσεις δικαιωμάτων από το κράτος σε κοινότητες στρατοπέδων συγκέντρωσης και αλλού. Ανάμεσα στα εγκλήματα ήταν οι δημόσιες εκτελέσεις, τα βασανιστήρια και οι αυθαίρετες συλλήψεις.

Ο Kwon Hyuk, είχε πει στο BBC ότι είχαν τοποθετηθεί εργαστήρια για τη διανομή δηλητηριωδών αερίων σε θαλάμους ως μέρος των φρικιαστικών πειραμάτων σε κρατούμενους. Τρία ή τέσσερα άτομα, συνήθως μια οικογένεια, ασφυκτιούσε σε ένα θάλαμο μετά από ιατρικούς ελέγχους.

Οι θάλαμοι σφραγίζονταν και διοχετευόταν αέριο μέσα από ένα σωλήνα καθώς οι επιστήμονες στέκονταν και παρατηρούσαν τους ανθρώπους να πεθαίνουν.

Ο Im Cheon-yong αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων της Βόρειας Κορέας, επιβεβαίωσε παρόμοιους ισχυρισμούς και είπε ότι γνώριζε τα πειράματα που γίνονταν σε αιχμαλώτους με στόχο την ενίσχυση του στρατού με βιολογικές και χημικές απειλές πολέμου. «Για τις δοκιμές βιολογικού και χημικού πολέμου, χρειαζόμασταν “αντικείμενα”», είπε στο γερμανικό πρακτορείο DW το 2014.

Η Βόρεια Κορέα παραμένει ένα από τα πιο απαραβίαστα μέρη στη γη. Πίσω από μεγάλα τείχη, η χώρα κρατά την αντίληψή της για την «ελευθερία» μέσω της επιβολής αυστηρών ελέγχων ασφαλείας και μιας προσέγγισης μηδενικής ανοχής στη διαφωνία.

Αλλά ακόμα πιο μακριά από την οπτική γωνία, λέγεται ότι υπάρχουν ακόμη πιο απαίσια χαρακτηριστικά μιας δυστοπικής κατάστασης υπό το πρόσχημα της επιστημονικής έρευνας, όπως αναφέρει και η Daily Mail.

Οι αποστάτες ισχυρίζονται ότι έχουν γίνει μάρτυρες βάρβαρων «πειραμάτων» σε ανθρώπους – μητέρες, πατέρες και παιδιά- στο όνομα της προετοιμασίας ενός ισχυρού στρατού.

Για τους διοικητές των στρατοπέδων, οι σκοποί δικαιώνονται με τα μέσα. Χαρακτηρίζοντας τους διαφωνούντες ως εχθρούς του κράτους.