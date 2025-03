Βόρεια Μακεδονία: Εικόνες απόλυτης καταστροφής από τη φωτιά στο κλαμπ – Θρήνος για τους 59 νεκρούς

Πέντε εισαγγελείς θα αναλάβουν την έρευνα για τη φωτιά με τους 59 νεκρούς σε κλαμπ στο Κότσανι της Βόρειας Μακεδονίας, όπως ανακοίνωσε ο Γενικός Εισαγγελέας της Βόρειας Μακεδονίας Λιούπτσο Κότσεφσκι, το μεσημέρι της Κυριακής (16.3.25).

Σύμφωνα με τις Αρχές της Βόρειας Μακεδονίας, οι νεκροί από τη φωτιά, ανέρχονται συνολικά σε 59 και οι τραυματίες ξεπερνούν τους 155.

«Αυτή τη στιγμή, έχουν εκδοθεί εντολές για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων» και λαμβάνονται καταθέσεις από κάποια άτομα, είπε ο Κότσεφσκι, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Πλάνα του πρακτορείου Reuters δείχνουν τις καμένες λαμαρίνες από του κλαμπ Pulse, που έχουν καταρρεύσει σε ορισμένα σημεία. Τα ξύλινα δοκάρια στο εσωτερικό της έχουν μαυρίσει από τη φωτιά και τον καπνό. Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται και σε βίντεο από drone που έχουν ανέβει στο YouTube.

Αφού επισκέφθηκε τους τραυματίες σε ένα νοσοκομείο των Σκοπίων, η πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα Ντάβκαβα, ντυμένη στα μαύρα και προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της, είπε ότι οι αρχές είναι έτοιμες να κάνει τα πάντα για να βοηθήσουν τα θύματα. «Απλώς, δεν μπορώ να το καταλάβω… τι καταστροφή, τι τραγωδία…» είπε.

Στο πρώτο του μήνυμα για την τραγωδία, ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι ανέφερε πως «με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα την είδηση της τρομερής τραγωδίας στο Κοτσάνι. Αυτή είναι μια δύσκολη και πολύ θλιβερή μέρα για τη Βόρεια Μακεδονία! Η απώλεια τόσων πολλών νέων ζωών είναι ανεπανόρθωτη και ο πόνος των οικογενειών, των αγαπημένων και των φίλων είναι ανυπολόγιστος», έγραψε στο Facebook.

«Σε αυτές τις στιγμές βαθιάς θλίψης, οι σκέψεις μας είναι με εκείνους που έχασαν τους αγαπημένους τους. Εύχομαι στους τραυματίες ταχεία ανάρρωση και στις οικογένειες των νεκρών – δύναμη να αντέξουν αυτή την αδιανόητη απώλεια. Ο λαός και η κυβέρνηση θα κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να απαλύνουν έστω και λίγο τον πόνο τους και να τους βοηθήσουν σε αυτές τις πιο δύσκολες στιγμές. Καλώ όλους τους αρμόδιους φορείς – υγειονομικές υπηρεσίες, αστυνομία, τοπικές αρχές – να λάβουν επείγοντα μέτρα για να βοηθήσουν τους τραυματίες και να στηρίξουν τις πληγείσες οικογένειες. Η κυβέρνηση είναι πλήρως κινητοποιημένη και θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για την αντιμετώπιση των συνεπειών και τον προσδιορισμό των αιτιών αυτής της τραγωδίας», ανέφερε.

Όπως μεταδίδουν τα σκοπιανά μέσα ενημέρωσης, τα θύματα είναι ηλικίας από 16 έως 22 ετών. Μεταξύ τους και ένας αστυνομικός της Δίωξης Ναρκωτικών που βρισκόταν εκεί σε αποστολή για να διαπιστώσει εάν γινόταν διακίνηση.

