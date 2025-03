Βόρεια Μακεδονία: Φωτιά σε κλαμπ – 51 νεκροί και πάνω από 100 τραυματίες, η στιγμή που η οροφή τυλίγεται στις φλόγες

Τραγικός είναι ο απολογισμός της φωτιάς που ξέσπασε τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια συναυλίας σε μεγάλο κλαμπ σε πόλη της Βόρειας Μακεδονίας, καθώς σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία 51 άνθρωποι βρήκαν τραγικό θάνατο, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 100.

Η φωτιά ξέσπασε στο κλαμπ Pulse στην πόλη Κότσανι της Βόρειας Μακεδονίας. Στο κλαμπ την ώρα της φωτιάς υπήρχαν πάνω από 1500 άτομα για τη συναυλία του DNK, συγκροτήματος χιπ χοπ που είναι πολύ δημοφιλές στη χώρα.

Δεκάδες άνθρωποι μεταφέρθηκαν με εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα από τον καπνό σε νοσοκομεία του Κότσανι, της πόλης Στιπ και των Σκοπίων.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε και εξαπλώθηκε στο ταβάνι και την οροφή του νυχτερινού κλαμπ, η οποία τυλίχθηκε γρήγορα στις φλόγες.

«Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε προς το παρόν, 51 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 100 τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στα νοσοκομεία στην Στιπ, την Κότσανι και τα Σκόπια», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Πάντσε Τοσκόφσκι.

Στα βίντεο που έχουν ανέβει στα social media, φαίνεται πως την ώρα που γινόταν συναυλία, άναψαν πυροτεχνήματα με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά η οροφή.

Η στιγμή που η οροφή παίρνει φωτιά:

Στα βίντεο φαίνονται τα πυροτεχνήματα, ενώ δευτερόλεπτα μετά διακρίνονται οι φλόγες στην οροφή. Ο τραγουδιστής συνεχίζει τη συναυλία, όταν ξαφνικά αντιλαμβάνεται πως ακριβώς πάνω από την σκηνή υπάρχουν φλόγες.

Ο ίδιος σταμάτησε τη συναυλία και ακούγεται να λέει στους θεατές να βγουν από το κλαμπ.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι πολλοί από τους νεκρούς ποδοπατήθηκαν.

Τα συλλυπητήρια του στον λαό της Βόρειας Μακεδονίας για την τραγωδία στο Κότσανι εκφράζει με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Θερμά συλλυπητήρια στο λαό της Βόρειας Μακεδονίας για τις ζωές που χάθηκαν στην τραγική πυρκαγιά στο Κότσανι. Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους και εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες», αναφέρει στην ανάρτησή του ο Έλληνας πρωθυπουργός.

