Βόρεια Μακεδονία: Νέο κύμα συλλήψεων για τη φωτιά στο κλαμπ του Κότσανι με 61 νεκρούς

Η αστυνομία στη Βόρεια Μακεδονία προχώρησε σήμερα (12.04.2025) στη σύλληψη ακόμη 23 ατόμων, για εμπλοκή σχετικά με την παράνομη λειτουργία του νυχτερινού κλαμπ στην πόλη Κότσανι, τόπο της τραγωδίας με 61 νεκρούς.

Τα ξημερώματα της 16ης Μαρτίου στο νυχτερινό κλαμπ του Κότσανι στη Βόρεια Μακεδονία ξέσπασε η πυρκαγιά όπου 61 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους νεαρής ηλικίας, έχασαν τη ζωή τους και περίπου άλλοι 200 τραυματίστηκαν.

Το προηγούμενο διάστημα η αστυνομία της χώρας είχε συλλάβει 33 άτομα, τα οποία κρατούνται προσωρινά.

Μεταξύ των συλληφθέντων σήμερα είναι τρεις πρώην Υπουργοί Οικονομίας (εκ των οποίων ένας είναι πρέσβης της Βόρειας Μακεδονίας στη Νορβηγία) και ο νυν και ο πρώην επικεφαλής της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας. Ο τελευταίος είναι σήμερα Υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου, αρμόδιος για την ένταξη και την εφαρμογή της Στρατηγικής για την Συμπερίληψη των Ρομά 2022 – 2030.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή στο Κότσανι, ο οποίος θα αποφασίσει για την προσωρινή κράτησή τους ή όχι.

Οι τρεις πρώην Υπουργοί Οικονομίας που συνελήφθησαν σήμερα προέρχονται από τις τάξεις του μεγαλύτερου και αντιπολιτευόμενου αλβανικού κόμματος DUI στη Βόρεια Μακεδονία, του οποίου ηγείται ο Αλί Αχμέτι.

Από τις τάξεις του κόμματος αυτού προέρχεται και ένας ακόμη πρώην Υπουργός Οικονομίας της χώρας, ο οποίος συνελήφθη τις πρώτες ημέρες μετά το τραγικό συμβάν στο Κότσανι. Ουσιαστικά συνελήφθησαν όλοι οι Υπουργοί Οικονομίας της χώρας από το 2012 που λειτουργούσε το νυχτερινό κλαμπ, όχι όμως και ο σημερινός, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Ιούνιο του 2024 και προέρχεται από τις τάξεις του συγκυβερνώντος αλβανικού συνασπισμού «VLEN» (Αξίζει).

#Breaking

Death toll up to 59

Arrest warrants out for 4 people connected with blaze



59 DEAD & over 100 injured in night club fire tragedy says North Macedonia’s Interior Minister

Blaze extinguished by firefighters#Kočani #North_Macedonia#Club_Pulse pic.twitter.com/bBHnEnT9d7