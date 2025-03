Βόρεια Θάλασσα: Δεξαμενόπλοιο συγκρούστηκε με φορτηγό πλοίο – Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης σε εξέλιξη

Σε συναγερμό βρίσκονται οι Αρχές στη Μεγάλη Βρετανία λόγω σύγκρουσης ενός δεξαμενόπλοιου με φορτηγό πλοίο που σημειώθηκε στη Βόρεια Θάλασσα το πρωί της Δευτέρας (10.3.25).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δεξαμενόπλοιο «Stena Immaculate» με σημαία ΗΠΑ συγκρούστηκε, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με το φορτηγό πλοίο «MV Solong» με σημαία Πορτογαλίας στη Βόρεια Θάλασσα ανοιχτά των ακτών του Ανατολικού Γιορκσάιρ στην Αγγλία.

Η βρετανική ακτοφυλακή δέχθηκε κλήση στις 09:48 π.μ. (τοπική ώρα, 11:48 ώρα Ελλάδος), ενώ κλήθηκε ελικόπτερο διάσωσης με σωστικές λέμβους, ένα αεροσκάφος και κοντινά πλοία με δυνατότητα πυρόσβεσης.

UK coastguards say rescue operation underway after a collision between an oil tanker and a cargo ship in the North Sea. Both vessels are well ablaze pic.twitter.com/mYI2utYo7r

The Coastguard has said a tanker and vessel have collided in the North Sea.



Four lifeboats were sent to the scene, according to the RNLI, which added there have been reports “a number of people had abandoned the vessels” and fires have broken out.https://t.co/FALInFeaZc pic.twitter.com/0Tg7oUqCgZ