Βραζιλία: 17χρονος έκλεψε κινητό και παρασύρθηκε από λεωφορείο στην προσπάθειά του να γλιτώσει

Τραγική κατάληξη είχε μία ληστεία στη Βραζιλία, όταν ένας 17χρονος που έκλεψε το κινητό ηλικιωμένου άνδρα, σκοτώθηκε στην προσπάθειά του να διαφύγει αφού τον πάτησε λεωφορείο.

Τόσο το δυστύχημα όσο και η ληστεία που έγινε στη Βραζιλία, καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας, με το βίντεο να δείχνει στα πρώτα πλάνα τον 17χρονο που παρακολουθεί το ανυποψίαστο θύμα του.

Με το που βρίσκει την ευκαιρία ο ανήλικος, ορμά στον 71χρονο, του αρπάζει το κινητό και το βάζει στα πόδια.

Τότε ήταν και η στιγμή που ο 17χρονος μέσα στο άγχος του δεν πρόσεξε τον δρόμο με αποτέλεσμα να τον παρασύρει ένα λεωφορείο που περνούσε.

Το βίντεο που αναρτήθηκε στο X (πρώην Twitter), δείχνει τον οδηγό του λεωφορείου που δεν πρόλαβε να φρενάρει με αποτέλεσμα ο ανήλικος να τραυματιστεί σοβαρά.

NEW: 17-year-old teen steals a cell phone and then immediately gets hit by a bus after he tried running off with it.



The incident reportedly happened in São Paulo, Brazil.



A 71-year-old man was seen walking down the street talking on the phone when the teenager snatched it out… pic.twitter.com/ctgB1SN8f1