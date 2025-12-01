Κόσμος

Βραζιλία: 19χρονος εμμονικός με τα λιοντάρια μπήκε σε κλουβί ζωολογικού κήπου και τον κατασπάραξαν

Βίντεο κατέγραψε την τραγωδία στη Βραζιλία με τον άνδρα να πηδά από το δέντρο και να κατασπαράζεται από το λιοντάρι
Άνδρας πάνω σε δέντρο
Ο άνδρας πάνω σε δέντρο με το λιοντάρι από κάτω του / Χ

Σκηνές φρίκης εκτιλύχθηκαν μπροστά στα μάτια επισκεπτών στον ζωολογικό κήπο στην πόλη Ζοάο Πεσόα της Βραζιλίας, όταν ένας νεαρός άνδρας μπήκε μέσα στον χώρο με τα λιοντάρια και κατασπαράχθηκε.

Ο 19χρονος Γκέρσον Μασάδο στη Βραζιλία, πέρασε από προστατευτικούς φράχτες και μπήκε στο χώρο των λιονταριών χρησιμοποιώντας ένα δέντρο για να κατέβει. Τότε μία λέαινα του ζωολογικού κήπου του επιτέθηκε.

Το περιστατικό που καταγράφηκε και από κάμερες, σόκαρε τον κόσμο, με τις αρχές να αναφέρουν ότι ο 19χρονος είχε εμμονή με τα λιοντάρια και ήθελε να γίνει εκπαιδευτής.

 

Όπως φαίνεται και κατά το παρελθόν είχε προσπαθήσει να εισβάλει σε αεροπλάνο με σκοπό να ταξιδέψει στην Αφρική για να «δαμάσει λιοντάρια». Παράλληλα, αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχικά προβλήματα και μεγάλωσε χωρίς οικογένεια και σε συνθήκες βαθιάς φτώχειας.

Οι εργαζόμενοι στον ζωολογικό κήπο προσπάθησαν να τον σταματήσουν, αλλά κινήθηκε πολύ γρήγορα.

Το πάρκο, έκτασης 26,8 εκταρίων, άνοιξε το 1921 και φιλοξενεί πάνω από 580 είδη ζώων, μεταξύ των οποίων ελέφαντες, πιθήκους και πουλιά, καθώς και μεγάλη ποικιλία φυτών. Ο κτηνίατρος του ζωολογικού κήπου, Τιάγκο Νέρι, δήλωσε ότι το θηλυκό λιοντάρι περιορίστηκε χωρίς τη χρήση ηρεμιστικών βελών ή όπλων, αν και παρέμεινε «στρεσαρισμένη και σε σοκ» από την εισβολή του άνδρα στον χώρο της, σύμφωνα με την Daily Mail.

 

Ο ζωολογικός κήπος έκλεισε αμέσως και θα παραμείνει κλειστός μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, με ειδικούς να τονίζουν ότι το ζώο απλώς αντέδρασε ενστικτωδώς και πως η τραγωδία αυτή δείχνει τη σημασία του σεβασμού των κανόνων ασφαλείας για την προστασία τόσο των ανθρώπων όσο και των ζώων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
96
94
92
89
72
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ερντογάν: «Η πλήρης ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει στρατηγική προτεραιότητά μας»
Ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε πως η Τουρκία θα συνεχίσει να εργάζεται με στόχο τον τερματισμό των συγκρούσεων στη Μαύρη Θάλασσα και την ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Πάνω από 800 οι νεκροί από τις καταστροφικές πλημμύρες στην Ινδονησία - Η σπάνια τροπική καταιγίδα «χτυπά» Μαλαισία και Ταϊλάνδη
Τουλάχιστον 176 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Ταϊλάνδη και τρεις στη Μαλαισία ενώ ο απολογισμός των θανάτων έφθασε τους 604 στην Ινδονησία την Δευτέρα, με 464 ανθρώπους να αγνοούνται
Κορμοί δέντρων και συντρίμμια βρίσκονται μπροστά από ένα κατεστραμμένο σπίτι σε μια περιοχή που επλήγη από θανατηφόρες πλημμύρες μετά από έντονες βροχοπτώσεις στο Μπατάνγκ Τορού, Νότιο Ταπανουλί
Ο Άντριου είναι και επίσημα θνητός αφού του αφαιρέθηκαν και οι τελευταίοι τίτλοι – Νέα εποχή στη βρετανική μοναρχία
Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου διαγράφηκε από τα μητρώα δύο εκ των σημαντικότερων ταγμάτων της βρετανικής μοναρχίας: το Τάγμα της Περικνημίδας και το Βασιλικό Βικτωριανό Τάγμα
Ο πρίγκιπας Άντριου
Newsit logo
Newsit logo