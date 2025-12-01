Βραζιλία: 19χρονος εμμονικός με τα λιοντάρια μπήκε σε κλουβί ζωολογικού κήπου και τον κατασπάραξαν

Σκηνές φρίκης εκτιλύχθηκαν μπροστά στα μάτια επισκεπτών στον ζωολογικό κήπο στην πόλη Ζοάο Πεσόα της Βραζιλίας, όταν ένας νεαρός άνδρας μπήκε μέσα στον χώρο με τα λιοντάρια και κατασπαράχθηκε.

Ο 19χρονος Γκέρσον Μασάδο στη Βραζιλία, πέρασε από προστατευτικούς φράχτες και μπήκε στο χώρο των λιονταριών χρησιμοποιώντας ένα δέντρο για να κατέβει. Τότε μία λέαινα του ζωολογικού κήπου του επιτέθηκε.

Το περιστατικό που καταγράφηκε και από κάμερες, σόκαρε τον κόσμο, με τις αρχές να αναφέρουν ότι ο 19χρονος είχε εμμονή με τα λιοντάρια και ήθελε να γίνει εκπαιδευτής.

Όπως φαίνεται και κατά το παρελθόν είχε προσπαθήσει να εισβάλει σε αεροπλάνο με σκοπό να ταξιδέψει στην Αφρική για να «δαμάσει λιοντάρια». Παράλληλα, αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχικά προβλήματα και μεγάλωσε χωρίς οικογένεια και σε συνθήκες βαθιάς φτώχειας.

Οι εργαζόμενοι στον ζωολογικό κήπο προσπάθησαν να τον σταματήσουν, αλλά κινήθηκε πολύ γρήγορα.

Το πάρκο, έκτασης 26,8 εκταρίων, άνοιξε το 1921 και φιλοξενεί πάνω από 580 είδη ζώων, μεταξύ των οποίων ελέφαντες, πιθήκους και πουλιά, καθώς και μεγάλη ποικιλία φυτών. Ο κτηνίατρος του ζωολογικού κήπου, Τιάγκο Νέρι, δήλωσε ότι το θηλυκό λιοντάρι περιορίστηκε χωρίς τη χρήση ηρεμιστικών βελών ή όπλων, αν και παρέμεινε «στρεσαρισμένη και σε σοκ» από την εισβολή του άνδρα στον χώρο της, σύμφωνα με την Daily Mail.

Ο ζωολογικός κήπος έκλεισε αμέσως και θα παραμείνει κλειστός μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, με ειδικούς να τονίζουν ότι το ζώο απλώς αντέδρασε ενστικτωδώς και πως η τραγωδία αυτή δείχνει τη σημασία του σεβασμού των κανόνων ασφαλείας για την προστασία τόσο των ανθρώπων όσο και των ζώων.