Βραζιλία: Αποφυλακίζεται προσωρινά ο Ζαΐρ Μπολσονάρο για να κάνει χειρουργική επέμβαση

Εγκρίθηκε σήμερα (23/12/2025) από το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας το αίτημα του πρώην προέδρου Ζαΐρ Μπολσονάρο να αποφυλακιστεί αύριο Τετάρτη προκειμένου να νοσηλευτεί και να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση την ημέρα των Χριστουγέννων.

Το «πράσινο φως» δόθηκε από τον δικαστή Αλεξάντρ ντε Μοράες, ο οποίος ήταν πρόεδρος στη δίκη του Ζαΐρ Μπολσονάρο για απόπειρα πραξικοπήματος, τον περασμένο Σεπτέμβριο στη Βραζιλία.

Ο πρώην πρόεδρος καταδικάστηκε σε φυλάκιση 27 ετών. Το αίτημα εγκρίθηκε αφού η ομοσπονδιακή αστυνομία ερεύνησε την υπόθεση και θεώρησε «δικαιολογημένη» τη χειρουργική επέμβαση.

Από τα τέλη Νοεμβρίου ο 70χρονος Μπολσονάρο βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της ομοσπονδιακής αστυνομίας στην Μπραζίλια. Θα βγει για πρώτη φορά αύριο και την Πέμπτη θα χειρουργηθεί για βουβωνοκήλη στην ιδιωτική κλινική DF Star.Δεν έχει διευκρινιστεί πόσο θα διαρκέσει η νοσηλεία του.

Ο Μπολσονάρο αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας μετά την επίθεση με μαχαίρι που δέχτηκε το 2018, εν μέσω της προεκλογικής εκστρατείας του.

Ο δικαστής Μοράες ζήτησε να γίνει η μεταφορά του από την αστυνομία «διακριτικά», υπογραμμίζοντας ότι θα πρέπει να μπει στην κλινική «από το γκαράζ».

Τον Απρίλιο ο Μπολσονάρο υποβλήθηκε σε άλλη μία σοβαρή επέμβαση στην κλινική DF Star και τότε δεκάδες υποστηρικτές του είχαν συγκεντρωθεί έξω από το νοσοκομείο.

Ο δικαστής επέτρεψε επίσης στη σύζυγό του, τη Μισέλ Μπολσονάρο, να τον συνοδεύσει καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας του.

Ο πρώην πρόεδρος επρόκειτο σήμερα να παραχωρήσει συνέντευξη στον ιστότοπο Metropoles, την πρώτη μετά τη φυλάκισή του, όμως την ακύρωσε την τελευταία στιγμή «για λόγους υγείας».

Την περασμένη Παρασκευή ο δικαστής Μοράες απέρριψε το αίτημα των συνηγόρων του Μπολσονάρο που ζητούσαν να του επιτραπεί να εκτίσει την ποινή του σε κατ’οίκον περιορισμό. Αντιθέτως, ενέκρινε το αντίστοιχο αίτημα του στρατηγού Αουγκούστο Ελένο Ριμπέιρο, που είχε καταδικαστεί για την ίδια υπόθεση. Ο στρατηγός αποφυλακίστηκε το βράδυ της Δευτέρας και θα παραμείνει σε κατ’ οίκον περιορισμό, φορώντας ηλεκτρονικό βραχιολάκι.