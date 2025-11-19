Κόσμος

Βραζιλία: Δύο νεκροί σε νέα αστυνομική επιχείρηση στο Ρίο ντε Τζανέιρο

Επιχείρηση των δυνάμεων ασφαλείας στη φαβέλα Βίλα Κένεντι είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον δύο ανθρώπων και τη σύλληψη οκτώ ακόμη
Βραζιλιάνοι αστυνομικοί σε επιχείρηση κατά των ναρκωτικών
Φωτογραφία αρχείου / REUTERS / Aline Massuca

Σε ήδη τεταμένο κλίμα στο Ρίο, η αστυνομία της Βραζιλίας πραγματοποίησε νέα στοχευμένη επιχείρηση κατά του εμπορίου ναρκωτικών στη Βίλα Κένεντι την Τετάρτη (19.11.2025).

Σύμφωνα με τις αρχές της πολιτείας στη Βραζιλία, η αστυνομική επιχείρηση κατέληξε σε πυροβολισμούς, με δύο νεκρούς και αρκετούς τραυματίες μεταξύ των υπόπτων για εμπόριο ναρκωτικών, ενώ οκτώ άτομα συνελήφθησαν.

Η δράση αυτή εντάσσεται στη συνέχεια της επιχείρησης στα τέλη Οκτωβρίου, που θεωρείται η πιο αιματηρή που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στη Βραζιλία, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 121 άνθρωποι, ανάμεσά τους και τέσσερις αστυνομικοί.

Οι δυνάμεις ασφαλείας αναφέρουν ότι και οι δύο επιχειρήσεις είχαν τον ίδιο στόχο: τη συμμορία Comando Vermelho, μία από τις ισχυρότερες εγκληματικές οργανώσεις της χώρας, η οποία ελέγχει το εμπόριο ναρκωτικών σε αρκετές φαβέλες του Ρίο.

Η αστυνομία εξήγησε ότι η επέμβαση αυτή αποτελεί «νέα φάση της Επιχείρησης Συγκράτηση», με στόχο την αποδυνάμωση των εγκληματικών δραστηριοτήτων της ομάδας. Προσθέτει επίσης ότι εντοπίστηκε «μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών» στο σημείο. Από την πλευρά τους, οι στρατιωτικές αρχές της Βραζιλίας αναφέρουν ότι τέσσερις ύποπτοι τραυματίστηκαν κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών με τις δυνάμεις ασφαλείας.

