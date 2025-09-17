Βραζιλία: Γυναίκα ακροβάτης που κρεμόνταν από τα μαλλιά της έπεσε στο κενό

Σοκάρουν οι εικόνες που έρχονται από την Βραζιλία όπου μία ακροβάτης έπεσε στο κενό την ώρα που εκτελούσε το νούμερό της.

Η ακροβάτης Αλιάν Ντίας στη Βραζιλία έπεσε στο κενό ενώ εκτελούσε το νούμερό της στο οποίο κρεμόταν στον αέρα μόνο από τα μαλλιά της.

Στο βίντεο που κάνει το γύρο του κόσμου έχει καταγραφεί η στιγμή που χαλαρώνει το σκοινί που είναι δεμένη με συνέπεια η ακροβάτης να πέσει στο κενό.

Η κινητοποίηση ήταν μεγάλη με την Αλιάν Ντιάς να μεταφέρεται στο νοσοκομείο χωρίς να κινδυνεύει η ζωή της.

Να σημειωθεί ότι ο υπεύθυνος του τσίρκου Circo Robatiny στο οποίο εργαζόταν η ακροβάτης έριξε τις ευθύνες για το περιστατικό της πτώσης στην Ντίας και όχι σε βλάβη του εξοπλισμού.

«Σε αυτό το νούμερο, κρέμεται από τα μαλλιά της από ένα ατσάλινο καλώδιο, και η ίδια η καλλιτέχνιδα είναι υπεύθυνη για το δέσιμο του σύμφωνα με το πρωτόκολλο. Περιμένουμε την επιστροφή της και την πλήρη ανάρρωσή της για να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες», δήλωσε χαρακτηριστικά.