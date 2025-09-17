Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Βραζιλία: Γυναίκα ακροβάτης που κρεμόνταν από τα μαλλιά της έπεσε στο κενό

Ο υπεύθυνος του τσίρκου Circo Robatiny στο οποίο εργαζόταν η ακροβάτης έριξε τις ευθύνες για το περιστατικό της πτώσης στην Ντίας και όχι σε βλάβη του εξοπλισμού
Ακροβάτης πέφτει στο κενό
Ακροβάτης που κρεμόνταν από τα μαλλιά της πέφτει στο κενό

Σοκάρουν οι εικόνες που έρχονται από την Βραζιλία όπου μία ακροβάτης έπεσε στο κενό την ώρα που εκτελούσε το νούμερό της.

Η ακροβάτης Αλιάν Ντίας στη Βραζιλία έπεσε στο κενό ενώ εκτελούσε το νούμερό της στο οποίο κρεμόταν στον αέρα μόνο από τα μαλλιά της.

Στο βίντεο που κάνει το γύρο του κόσμου έχει καταγραφεί η στιγμή που χαλαρώνει το σκοινί που είναι δεμένη με συνέπεια η ακροβάτης να πέσει στο κενό.

Η κινητοποίηση ήταν μεγάλη με την Αλιάν Ντιάς να μεταφέρεται στο νοσοκομείο χωρίς να κινδυνεύει η ζωή της.

Να σημειωθεί ότι ο υπεύθυνος του τσίρκου Circo Robatiny στο οποίο εργαζόταν η ακροβάτης έριξε τις ευθύνες για το περιστατικό της πτώσης στην Ντίας και όχι σε βλάβη του εξοπλισμού.

 

«Σε αυτό το νούμερο, κρέμεται από τα μαλλιά της από ένα ατσάλινο καλώδιο, και η ίδια η καλλιτέχνιδα είναι υπεύθυνη για το δέσιμο του σύμφωνα με το πρωτόκολλο. Περιμένουμε την επιστροφή της και την πλήρη ανάρρωσή της για να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ο Ντόναλντ Τραμπ και η Μελάνια έφτασαν στην Βρετανία – Την Τετάρτη θα συναντηθούν με τον Κάρολο
Το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ έχει προσκληθεί από τον βασιλιά Κάρολο και, όπως ορίζει το πρωτόκολλο για κάθε επίσημη κρατική επίσκεψη, θα φιλοξενηθεί στο Κάστρο του Ουίνδσορ
Ντόναλντ Τραμπ και Μελάνια
Πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ στο ντοκιμαντέρ για τα 70 χρόνια της Disneyland – Αποκλειστικό μήνυμα και προσωπικές αναμνήσεις
Στο τρέιλερ, ο πρίγκιπας Χάρι αναφέρεται στο Space Mountain, το οποίο, όπως λέει, ήταν ένα από τα αγαπημένα του παιχνίδια στο πάρκο ενώ η Μέγκαν Μαρκλ προσθέτει: «Εξακολουθεί να είναι ένα από τα αγαπημένα σου»
Η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι
Newsit logo
Newsit logo