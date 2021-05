Τουλάχιστον 20 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων κι ένας αστυνομικός, είναι νεκροί μετά από περιστατικό πυροβολισμών στην Βραζιλία και πιο συγκεκριμένα στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Το BBC επικαλείται τοπικά Μέσα ενημέρωσης και μεταδίδει πως όλα έγιναν κατά την διάρκεια μιας αστυνομικής επιχείρησης σε φαβέλα στην περιοχή Jacarezinho.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις τοπικές αστυνομικές Αρχές, πάνω από 200 αστυνομικοί συμμετείχαν στην επιχείρηση με στόχο την σύλληψη υπόπτων για διακίνηση ναρκωτικών και δολοφονίες.

Ρεπορτάζ της βραζιλιάνικης εφημερίδας O Globo, αναφέρει πως δύο επιβάτες σε βαγόνι του μετρό έχουν επίσης τραυματιστεί.

Δείτε τις πρώτες εικόνες από την Βραζιλία

#RiodeJaneiro

Operation in #Jacarezinho leaves 25 dead, provokes intense shooting and has escape of bandits

Civil police & 24 suspects died; 2 passengers were shot on the subway. According to the police, a gang investigated for murders, robberies and hijacking #BREAKING #Brazil pic.twitter.com/VDOGU61NJn