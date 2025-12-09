Βραζιλία: Ο Φλάβιο Μπολσονάρο επιβεβαιώνει την υποψηφιότητά του για τις προεδρικές εκλογές του 2026 απέναντι στον Λούλα

Ο Φλάβιο Μπολσονάρο έλαβε τελικά την απόφασή του. Μετά από αρκετές ημέρες αβεβαιότητας, ο γερουσιαστής και γιος του πρώην προέδρου Ζαΐρ Μπολσονάρο ανακοίνωσε την Τρίτη (09.12.2025) ότι η υποψηφιότητά του για τις προεδρικές εκλογές του 2026 είναι πλέον «μη αναστρέψιμη», επιβεβαιώνοντας την πρόθεσή του να αναμετρηθεί με τον πρόεδρο Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα σε μια κούρσα που μπορεί να αναδιαμορφώσει το δεξιό στρατόπεδο στη Βραζιλία.

Μόλις το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο 44χρονος άφηνε ακόμη ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην κατέβει υποψήφιος. Όμως, μετά από επίσκεψη στον πατέρα του —τον Ζαΐρ Μπολσονάρο, που εκτίει ποινή 27 ετών για απόπειρα πραξικοπήματος μετά την ήττα του στις εκλογές του 2022— δήλωσε ότι ο πρώην πρόεδρος τον στηρίζει πλήρως.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Του είπα ότι αυτή η υποψηφιότητα δεν θα κάνει πίσω», είπε ο Φλάβιο. «Και εκείνος μου απάντησε: “Δεν υποχωρούμε”».

Η δημόσια ανακοίνωση αυτής της στήριξης, την Παρασκευή, προκάλεσε άμεσα αναταράξεις στις αγορές της Βραζιλίας, οι οποίες προτιμούσαν έναν πιο έμπειρο και φιλικό προς την οικονομία υποψήφιο, όπως τον κυβερνήτη του Σάο Πάολο, Ταρκίζιο ντε Φρέιτας, εξέχουσα μορφή της δεξιάς.

Ωστόσο, ο Φρέιτας ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα στηρίξει τον Φλάβιο Μπολσονάρο, ενισχύοντας τη συσπείρωση του συντηρητικού χώρου.

Αναγνωρίζοντας την ανησυχία των επενδυτών μπροστά στο ενδεχόμενο νέας θητείας του Λούλα, ο γερουσιαστής υποστήριξε ότι η υποψηφιότητά του αποκτά πλέον μεγαλύτερη αξιοπιστία και δυναμική. Κατά τη γνώμη του, η δεξιά έχει τώρα σταθερότερο έδαφος για να αμφισβητήσει τον νυν πρόεδρο στις εκλογές του 2026.