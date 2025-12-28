Κόσμος

Βραζιλία: Ο Μπολσονάρο χειρουργήθηκε για να απαλλαγεί από επίμονο λόξυγγα

Ο 70χρονος Μπολσονάρο είχε εισαχθεί την Παραμονή των Χριστουγέννων σε νοσοκομείο για εγχείρηση βουβωνοκήλης
Ο πρώην Πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐρ Μπολσονάρο, βγαίνει από το νοσοκομείο μετά από χειρουργική επέμβαση στην κοιλιακή χώρα τον Μάιο του 2025
Ο πρώην Πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐρ Μπολσονάρο, βγαίνει από το νοσοκομείο μετά από χειρουργική επέμβαση στην κοιλιακή χώρα τον Μάιο του 2025 / REUTERS / Φωτογραφία Adriano Machado

Σε χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε ο Ζαΐρ Μπολσονάρο. Τον πρώην Πρόεδρο της Βραζιλίας ταλαιπωρεί ένας επίμονος λόξυγγας και μάλιστα θα κάνει και δεύτερο χειρουργείο τη Δευτέρα (29.12.2025), προκειμένου να απαλλαγεί οριστικά.

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐρ Μπολσονάρο οδηγήθηκε χθες (27.12.2025) στο χειρουργείο για μία επέμβαση «αποκλεισμού φρενικού νεύρου» για την αντιμετώπιση επίμονου λόξυγγα.

Την είδηση ανακοίνωσε η σύζυγός του, Μισέλ Μπολσονάρο, σε ανάρτησή της σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Ακολούθως, οι θεράποντες ιατροί δήλωσαν ότι απέκλεισαν το δεξί φρενικό νεύρο, ενώ προγραμμάτισαν νέα χειρουργική επέμβαση μετά από 48 ώρες (σ.σ. Δευτέρα) για να αποκλείσουν και το αριστερό.

Το φρενικό νεύρο είναι ένα από τα σημαντικότερα στο σώμα, ξεκινά από την αυχενική μοίρα του νωτιαίου μυελού και ελέγχει την κίνηση του διαφράγματος.

Όταν δυσλειτουργεί, προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην αναπνοή.

 

Ο 70χρονος Μπολσονάρο είχε εισαχθεί την Παραμονή των Χριστουγέννων σε νοσοκομείο για εγχείρηση βουβωνοκήλης.

Και περιπέτειες με τη Δικαιοσύνη…

Τον Σεπτέμβριο, ο Ζαΐρ Μπολσονάρο καταδικάστηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας σε κάθειρξη 27 ετών για σχεδιασμό πραξικοπήματος με στόχο να παραμείνει στην εξουσία παρά την ήττα του στις εκλογές του 2022 από τον νυν Πρόεδρο της Βραζιλίας, τον Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Ο δικαστής Αλεξάντρ ντε Μοράες, ο οποίος προήδρευσε στη δίκη του Μπολσονάρο, έκανε δεκτό το αίτημα των συνηγόρων υπεράσπισης και έδωσε άδεια προκειμένου ο 70χρονος πρώην Πρόεδρος να διακομιστεί σε νοσοκομείο για να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Σε δήλωση που εξέδωσε κατά την παραμονή του στο νοσοκομείο, ο Ζαΐρ Μπολσονάρο εξέφρασε την υποστήριξή του στην υποψηφιότητα του γιου του, Φλάβιο Μπολσονάρο, στις προεδρικές εκλογές του 2026.

Ο πρώην Πρόεδρος της Βραζιλίας αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας μετά την επίθεση με μαχαίρι που δέχτηκε το 2018, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του, στην πολιτεία Μίνας Ζεράις. Από τότε έχει υποβληθεί σε αρκετές χειρουργικές επεμβάσεις στην κοιλιακή χώρα.

