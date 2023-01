Η Βραζιλία δεν έζησε χθες μια νύχτα, αλλά μια μέρα του Αγίου Βαρθολομαίου μετά την εισβολή οπαδών του Ζαΐρ Μπολσονάρο στο προεδρικό μέγαρο, το Κογκρέσο, το Ανώτατο Δικαστήριο και κτίρια υπουργείων στην πρωτεύουσα Μπραζίλια. Οι εικόνες ήταν συγκλονιστικές και αποτύπωναν το απόλυτο χάος που επικράτησε.

Οι οπαδοί του ακροδεξιού Μπολσονάρο, που αμφισβητεί την εγκυρότητα των εκλογών στη Βραζιλία, που κέρδισε ο Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, μιμήθηκαν εκείνους του Ντόναλντ Τραμπ που είχαν εισβάλει στο Καπιτώλιο το 2021 και έκαναν κι αυτοί το ίδιο.

Χιλιάδες υποστηρικτές του ακροδεξιού πρώην προέδρου με κίτρινα και πράσινα μπλουζάκια της εθνικής ποδοσφαίρου μαζεύτηκαν έξω από τα κτίρια των τριών εξουσιών στη Βραζιλία. Δεν έμειναν όμως, εκεί. Εισέβαλαν μέσα και προκάλεσαν μεγάλες ζημιές στις έδρες των τριών εξουσιών χθες, στην κορύφωση μηνών έντασης μετά τον δεύτερο γύρο των εκλογών της 30ης Οκτωβρίου.

Ο Ζαΐρ Μπολσονάρο, θαυμαστής του Τραμπ που δεν έχει ως ακόμη και σήμερα παραδεχθεί την εκλογική ήττα του, πρόβαλε τον ψευδή ισχυρισμό πως το ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας στη Βραζιλία ευνοεί την απάτη, τονώνοντας το κίνημα οπαδών του που καλούν εδώ και μήνες να επέμβει ο στρατός για να ανατρέψει τον Λούλα.

Η ένταση που υπήρχε κορυφώθηκε χθες όταν χιλιάδες οπαδοί του Μπολσονάρο έκαναν ντου στο προεδρικό μέγαρο, το Κογκρέσο, το Ανώτατο Δικαστήριο και κτίρια υπουργείων, τα κατέλαβαν και προκάλεσαν τεράστιες ζημιές.

Τουλάχιστον 400 θερμοκέφαλοι συνελήφθησαν στις ταραχές, ενώ η τάξη άρχισε να αποκαθίσταται μετά την αντεπίθεση της αστυνομίας και του στρατού. Το μόνο θετικό είναι ότι δεν σκοτώθηκε κανένας άνθρωπος σε αυτή την αληθινή κόλαση που δημιουργήθηκε.

Οι εικόνες που έρχονται από την Μπραζίλια και έχουν αποτυπώσει την εισβολή και τα όσα έγιναν στα κτίρια είναι συγκλονιστικές.

UPDATE : Bolsonaro Rioters Getting Arrested in #Brazil, Lula Signs Decree to Bring Them to Justice. Security clearing area, restoring control: pic.twitter.com/SvgNHEf2ii — Joyce Karam (@Joyce_Karam) January 8, 2023

"A VERDADE, SÓ QUEREMOS QUE O MUNDO INTEIRO SAIBA A VERDADE"… O BRASIL FOI ROUBADO DOS BRASILEIROS, O POVO ESTÁ TOMANDO DE VOLTA"



"THE TRUTH, WE JUST WANT THE WHOLE WORLD TO KNOW THE TRUTH"… BRAZIL WAS STOLEN FROM BRAZILIANS, THE PEOPLE ARE TAKING IT BACK" pic.twitter.com/rfBuHWaIKH — WAINER HOELZLE (@wainerhoelzle) January 9, 2023

Η περίεργη στάση αστυνομίας και στρατού και οι σέλφι

Κάποιοι καταγγέλλουν ότι πολλοί αστυνομικοί και στρατιώτες είχαν… περίεργη στάση χθες και έδειξαν ότι είναι… φιλομπολσοναρικοί. Αυτό αποτυπώθηκε και σε πολλά βίντεο, στα οποία αστυνομικοί και στρατιώτες δεν… φαίνεται να αντιδρούν μπροστά στους μαινόμενους οπαδούς του Μπολσονάρο, που περνάνε από μπροστά τους τις στιγμές του χάους. Άλλο βίντεο δείχνει περιπολικό να περνάει από τον κόσμο ανεμίζοντας σημαία της Βραζιλίας. Το πιο τρομερό είναι ότι την ώρα της κόλασης κάποιοι αστυνομικοί έβγαζαν σέλφι χαμογελώντας!

Police in Brazil are taking selfies as thousands of Bolsonaro supporters invade places of power 😂



They are not even trying to stop them. Many believe the police support the protesters.🔥



🔊 pic.twitter.com/0QXZMdtOnx — Wall Street Silver (@WallStreetSilv) January 8, 2023

Brazil. Military standing with the people as they should 🙌🏻🙌🏻🙌🏻 pic.twitter.com/9audQfr3fx — JerSeyGaL🇺🇸🙏🏻🦅🗽🦋🍊🐊🏝 (@ArleneL67970129) January 8, 2023

The people of Brazil have the support of the police while we still have J6th people jailed. pic.twitter.com/ElVhPntSgD — TaraBull (@TaraBull808) January 8, 2023

Ο Βραζιλιάνος Σαμάνος

Όσοι λένε ότι οι οπαδοί του Μπολσονάρο μιμούνται τους οπαδούς του Τραμπ, δικαιώνονται και από φωτογραφία Βραζιλιάνου φαν του ακροδεξιού προέδρου της Βραζιλίας, ο οποίος είναι ντυμένος με προβιά, κέρατα και είναι ίδιος με τον περίφημο Σαμάνο οπαδό του Τραμπ, Τζέικομπ Άντονι Τσάνσλεϊ, ή Qanon, όπως έγινε γνωστός. Ο Αμερικανός ήταν πρωταγωνιστής στο ντου των φαν του Τραμπ στο Καπιτώλιο. Έφαγε πάντως, βαριά καμπάνα (41 μήνες φυλακή) και είναι πίσω από τα σίδερα πλέον. Φαίνεται όμως, πως βρήκε μιμητές στην Βραζιλία.

Brazil has their own damn shaman too 🤣 pic.twitter.com/Wyt36Ey21L — Hodgetwins (@hodgetwins) January 8, 2023

Τεράστιες καταστροφές

Οι ζημιές είναι μεγάλες στα τρία τεράστια κτίρια, καθώς οι οπαδοί του Μπολσονάρο, έσπασαν τζάμια, έπιπλα, πόρτες. Μάλιστα στα κτίρια υπήρχαν και έργα τέχνης, όπως πίνακες ανυπολόγιστης αξίας που υπέστησαν ζημιές από το μένος των μπολσοναρικών.

When Brazilians see obvious election fraud, they protest and do something about it. They don’t just sit there and allow installed Presidents for fear of BLM and AntiFA threats! The cabal has underestimated the courage and backbone of the people of Brazil! pic.twitter.com/JqvC9RYnXL — Liberals Leaving (@LiberalsLeaving) January 9, 2023

BREAKING: Bolsonaro supporters break into the National Congress in Brazil pic.twitter.com/EHyEbqf2FE — BNO News (@BNONews) January 8, 2023

Στα επεισόδια το… μάρμαρο πλήρωσαν και δημοσιογράφοι, καθώς πολλοί κατήγγειλαν ότι δέχτηκαν επιθέσεις από τους… αφιονισμένους φαν του Μπολσονάρο.