Η Washington Post αναλύει το βίντεο πυροβολισμών στο δείπνο των ανταποκριτών: Δεν φαίνεται να πυροβολεί ο Άλεν Κόουλ

Δεν φαίνεται να πυροβολεί ο Άλεν στο βίντεο, αναφέρει το δημοσίευμα μετά την ανάλυση των καρέ
Πέντε ημέρες έχουν περάσει από την επίθεση στο ξενοδοχείο Χίλτον στην Ουάσιγκτον, στο δείπνο των Αντιπροσώπων του Λευκού Οίκου, που ένας 31χρονος φέρεται να άνοιξε πυρ ενώ βρισκόταν στην αίθουσα και ο Ντόναλντ Τραμπ με νέα στοιχεία να προκαλούν προβληματισμούς.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας του ξενοδοχείου κατά τη διάρκεια της επίθεσης, που εξέτασε η εφημερίδα «Washington Post» δείχνει ότι ο 31χρονος Κόουλ Άλεν φαίνεται να σήκωσε την καραμπίνα του προς έναν πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας, ο οποίος τότε άνοιξε πυρ, όμως δεν φαίνεται στο βίντεο να πυροβολεί.

Οι πυροβολισμοί καταγράφηκαν σε σημείο ελέγχου έξω από την εκδήλωση των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

 

Το βίντεο, πιο καθαρό από αυτό που είχε ανεβάσει στα social media ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν δείχνει όλους τους πυροβολισμούς, αλλά αποτυπώνει τα περίπου 4 δευτερόλεπτα από τη στιγμή που ο Άλεν πετάχτηκε τρέχοντας από μια πόρτα μέχρι να πέσει στο έδαφος, κοντά σε μια σκάλα που οδηγεί στην αίθουσα εκδήλωσης.

Στο υλικό φαίνεται ότι ο πράκτορας έβγαλε το όπλο του μέσα σε 2 δευτερόλεπτα και πυροβόλησε συνολικά 4 φορές. Οι τρεις πρώτοι πυροβολισμοί φαίνεται να έγιναν προς κατεύθυνση όπου βρίσκονταν και άλλοι άνθρωποι ασφαλείας.

Δεν φαίνεται στο βίντεο ο Άλεν να πυροβολεί, παρότι οι αρχές τον κατηγορούν ότι έκανε χρήση όπλου. Επίσης, δεν φαίνεται κάποια λάμψη από το όπλο του πριν βγει εκτός κάδρου.

Οι αρχές υποστηρίζουν ότι ακούστηκε ένας δυνατός πυροβολισμός όταν ο Άλεν πέρασε από τον έλεγχο κρατώντας το όπλο. Ένας πράκτορας τραυματίστηκε στο αλεξίσφαιρο γιλέκο και απάντησε με πυρά. Ο τραυματίας δέχθηκε ιατρική φροντίδα και πήρε εξιτήριο.

Ο Άλεν έτρεξε περίπου 20 μέτρα μέσα στον χώρο και, σύμφωνα με τις αρχές, δεν χτυπήθηκε από σφαίρες. Τελικά έπεσε κάτω και συνελήφθη με ελαφρά τραύματα.

Η Μυστική Υπηρεσία δεν απάντησε σε ερωτήσεις για το γιατί δεν φαίνεται να πυροβόλησε ο ύποπτος ή για το ότι οι πυροβολισμοί έγιναν κοντά σε άλλους πράκτορες. Δήλωσε μόνο ότι τα μέτρα ασφαλείας λειτούργησαν σωστά και απέτρεψαν χειρότερα.

Ο Άλεν, από την Καλιφόρνια, κατηγορείται επίσης για απόπειρα δολοφονίας του προέδρου των ΗΠΑ και για μεταφορά όπλων μεταξύ πολιτειών.

Αρχικά οι αρχές ανέφεραν ότι ο πράκτορας είχε πυροβοληθεί, όμως αργότερα φάνηκαν πιο επιφυλακτικές και είπαν ότι ακόμα ερευνούν τι ακριβώς συνέβη.

 

Δεν βρέθηκαν τρύπες στον τοίχο από σφαίρες από καραμπίνα

Σύμφωνα με το βίντεο, λίγο μετά τις 8:30 το βράδυ, ο Άλεν βγήκε τρέχοντας από μια πόρτα κρατώντας την καραμπίνα χαμηλά. Στο σημείο υπήρχαν τουλάχιστον 9 άτομα ασφαλείας, όμως οι περισσότεροι δεν τον αντιλήφθηκαν αμέσως.

Ένας μόνο πράκτορας αντέδρασε, έβγαλε το όπλο του και πυροβόλησε τέσσερις φορές. Οι πυροβολισμοί έγιναν μέσα σε περίπου 1,4 δευτερόλεπτα, σύμφωνα με ειδικό.

Μετά τους πυροβολισμούς, οι υπόλοιποι πράκτορες έσκυψαν για κάλυψη, ενώ κάποιοι έβγαλαν τα όπλα τους, χωρίς όμως να φαίνεται ότι πυροβόλησαν.

Στο σημείο βρέθηκαν τρύπες στον τοίχο, που φαίνεται να ταιριάζουν με τους πυροβολισμούς από το πιστόλι του πράκτορα και όχι από καραμπίνα, σύμφωνα με ειδικό στα όπλα.

Η έρευνα για το περιστατικό συνεχίζεται.

