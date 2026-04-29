Ο αρχηγός του στρατού της Ουγκάντας δηλώνει ότι είναι κατά 14% Έλληνας και έχει συγγένεια με τον Μέγα Αλέξανδρο

Στα μέσα Απριλίου, είχε απαιτήσει ένα δισεκατομμύριο δολάρια από την Τουρκία και ζήτησε να του δοθεί ως σύζυγος η ομορφότερη γυναίκα της χώρας
Muhoozi Kainerugaba
Ο αρχηγός του στρατού της Ουγκάντας, Muhoozi Kainerugaba

Κατά 14% Έλληνας ανακοίνωσε ότι είναι ο αρχηγός του στρατού της Ουγκάντας, Μουχόζι Καϊνερουγκάμπα, σύμφωνα με τεστ DNA που έκανε. Και σαν μην ήταν μόνο αυτό, δήλωσε με ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter) ότι πάντα πίστευε ότι είχε συγγένεια με τον Μέγα Αλέξανδρο!

Ο 52χρονος Muhoozi Kainerugaba, του οποίου ο πατέρας, ο Yoweri Museveni, είναι ο Πρόεδρος της Ουγκάντας, είπε ακόμη ότι σκοπεύει να επισκεφθεί την Ελλάδα και ελπίζει ότι η χώρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου δεν θα του ζητήσει να υποβάλει αίτηση για βίζα.

Σήμερα υπηρετεί ως αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων, η υψηλότερη στρατιωτική θέση στην Ουγκάντα, αφότου ο πατέρας του τον διόρισε τον Μάρτιο του 2024.

Το τεστ DNA που έκανε έδειξε επίσης, ότι η καταγωγή του είναι κατά 19% Σομαλική και κατά 7% Αγγλική. Είπε ότι το υπόλοιπο μέρος του γενετικού του υπόβαθρου αποτελεί κρατικό μυστικό.

Στα μέσα Απριλίου, είχε απαιτήσει ένα δισεκατομμύριο δολάρια από την Τουρκία και ζήτησε να του δοθεί ως σύζυγος η ομορφότερη γυναίκα της χώρας!

Απειλούσε να διακόψει τις διπλωματικές σχέσεις με την Τουρκία αν δεν ικανοποιούνταν αυτά τα αιτήματα.

 

 

Σε πιο πρόσφατες αναρτήσεις του, ανέφερε ότι έχει ήδη παντρευτεί πέντε Τουρκάλες. Προειδοποίησε επίσης, ότι την επόμενη φορά που η Τουρκία θα απειλήσει τον ίδιο ή την Ουγκάντα, θα ακολουθήσει σοβαρή σύγκρουση.

