Ο αρχηγός του στρατού της Ουγκάντας δηλώνει ότι είναι κατά 14% Έλληνας και έχει συγγένεια με τον Μέγα Αλέξανδρο

Κατά 14% Έλληνας ανακοίνωσε ότι είναι ο αρχηγός του στρατού της Ουγκάντας, Μουχόζι Καϊνερουγκάμπα, σύμφωνα με τεστ DNA που έκανε. Και σαν μην ήταν μόνο αυτό, δήλωσε με ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter) ότι πάντα πίστευε ότι είχε συγγένεια με τον Μέγα Αλέξανδρο!

Ο 52χρονος Muhoozi Kainerugaba, του οποίου ο πατέρας, ο Yoweri Museveni, είναι ο Πρόεδρος της Ουγκάντας, είπε ακόμη ότι σκοπεύει να επισκεφθεί την Ελλάδα και ελπίζει ότι η χώρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου δεν θα του ζητήσει να υποβάλει αίτηση για βίζα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σήμερα υπηρετεί ως αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων, η υψηλότερη στρατιωτική θέση στην Ουγκάντα, αφότου ο πατέρας του τον διόρισε τον Μάρτιο του 2024.

Το τεστ DNA που έκανε έδειξε επίσης, ότι η καταγωγή του είναι κατά 19% Σομαλική και κατά 7% Αγγλική. Είπε ότι το υπόλοιπο μέρος του γενετικού του υπόβαθρου αποτελεί κρατικό μυστικό.

Στα μέσα Απριλίου, είχε απαιτήσει ένα δισεκατομμύριο δολάρια από την Τουρκία και ζήτησε να του δοθεί ως σύζυγος η ομορφότερη γυναίκα της χώρας!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Απειλούσε να διακόψει τις διπλωματικές σχέσεις με την Τουρκία αν δεν ικανοποιούνταν αυτά τα αιτήματα.

“I’m 14% Greek—I Always Knew I Was Related to Alexander the Great” — Muhoozi



Uganda’s Chief of Defence Forces, Muhoozi Kainerugaba, says a recent DNA test revealed he is 14% Greek.



In a series of posts on X, he added that he had long believed he was connected to Alexander the… pic.twitter.com/PsNJwYQ2fw — XTRAfrica Media Group (@xtr_africa) April 29, 2026

Σε πιο πρόσφατες αναρτήσεις του, ανέφερε ότι έχει ήδη παντρευτεί πέντε Τουρκάλες. Προειδοποίησε επίσης, ότι την επόμενη φορά που η Τουρκία θα απειλήσει τον ίδιο ή την Ουγκάντα, θα ακολουθήσει σοβαρή σύγκρουση.