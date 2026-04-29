Κόσμος

Λονδίνο: Τρομοκρατική οργάνωση που συνδέεται με το Ιράν ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση με μαχαίρι σε Εβραίους

Η στιγμή που ο δράστης επιτίθεται με μαχαίρι σε Εβραίο άνδρα στο Λονδίνο / πηγή φωτογραφίας Χ

Μία τρομοκρατική οργάνωση, που συνδέεται με το Ιράν, ανέλαβε την ευθύνη για τη χθεσινή (29.04.2026) επίθεση στο βόρειο Λονδίνο, υποστηρίζοντας ότι ένας από τους «μοναχικούς λύκους» της μαχαίρωσε δύο Εβραίους άνδρες, σύμφωνα με το SITE Intelligence Group.

«Σιωνιστές στοχοποιήθηκαν από τους μοναχικούς μας λύκους στην περιοχή Golders Green στο Λονδίνο», ανέφερε σε διαδικτυακή ανάρτηση η οργάνωση Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya (HAYI), που σημαίνει «Ισλαμικό Κίνημα των Ανθρώπων του Δεξιού Χεριού», η οποία συνδέεται με το Ιράν.

Η HAYI έχει αναλάβει την ευθύνη για μία σειρά επιθέσεων κατά στόχων που συνδέονται με εβραϊκά συμφέροντα σε όλη την Ευρώπη τους τελευταίους δύο μήνες, μεταξύ των οποίων και αρκετές στο Λονδίνο πριν από το χθεσινό περιστατικό, το οποίο η αστυνομία χαρακτήρισε «τρομοκρατικό».

Ως γνωστόν, από την επίθεση με μαχαίρι τραυματίστηκαν δύο Εβραίοι άνδρες.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο άνδρας που συνελήφθη σε σχέση με την τρομοκρατική επίθεση είναι ένας 45χρονος Βρετανός υπήκοος, γεννημένος στη Σομαλία.

Ο επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας της Βρετανίας, Λόρενς Τέιλορ, υπογράμμισε ότι οι αρμόδιες αρχές έχουν κινητοποιηθεί σε όλη τη χώρα «για να παράσχουν επιπλέον υποστήριξη και διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια».

 

 

Ο Τέιλορ κάλεσε επίσης, το κοινό να παραμείνει σε εγρήγορση, να στηρίξει τις κοινότητες και «να είναι σε επιφυλακή για ό,τι συμβαίνει στην περιοχή όπου ζει».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
136
129
94
77
55
Newsit logo
Newsit logo