Το Ισραήλ αναχαιτίζει σκάφη για τη Γάζα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Καλαμάτας

Ισραηλινά πολεμικά πλοία πλησίασαν και έριξαν προειδοποιητικές βολές προς ένα από τα πλοία της αποστολής «Global Sumud» περίπου 80 - 100 ναυτικά μίλια νότια της Καλαμάτας
/ πηγή φωτογραφίας Χ

Ο στρατός του Ισραήλ αναχαιτίζει τα πλοιάρια που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, μετέδωσε το ραδιόφωνο των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων μετά τα μεσάνυχτα χθες (29.04.2026).

Το Ισραήλ άρχισε να θέτει υπό τον έλεγχό του πλοία που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια με προορισμό τη Λωρίδα της Γάζας, σε μεγάλη απόσταση από τα παράλια, σύμφωνα με το ραδιόφωνο του ισραηλινού στρατού, επικαλούμενο μία στρατιωτική πηγή.

Δεν διευκρινίστηκε πού βρίσκονται και πόσα είναι αυτά τα σκάφη.

Ωστόσο, πληροφορίες και βίντεο που μεταδίδονται μέσω social media αναφέρουν ότι ισραηλινά πολεμικά πλοία πλησίασαν και έριξαν προειδοποιητικές βολές προς ένα από τα πλοία της αποστολής «Global Sumud», περίπου 80 – 100 ναυτικά μίλια νότια της Καλαμάτας.

 

 

Στις 12 Απριλίου, ένας δεύτερος στολίσκος που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια για τους Παλαιστίνιους της Γάζας απέπλευσε από τη Βαρκελώνη, με στόχο να «σπάσει» τον ισραηλινό αποκλεισμό.

