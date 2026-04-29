Το Ισραήλ αναχαιτίζει σκάφη για τη Γάζα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Καλαμάτας

Ο στρατός του Ισραήλ αναχαιτίζει τα πλοιάρια που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, μετέδωσε το ραδιόφωνο των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων μετά τα μεσάνυχτα χθες (29.04.2026).

Το Ισραήλ άρχισε να θέτει υπό τον έλεγχό του πλοία που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια με προορισμό τη Λωρίδα της Γάζας, σε μεγάλη απόσταση από τα παράλια, σύμφωνα με το ραδιόφωνο του ισραηλινού στρατού, επικαλούμενο μία στρατιωτική πηγή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν διευκρινίστηκε πού βρίσκονται και πόσα είναι αυτά τα σκάφη.

Ωστόσο, πληροφορίες και βίντεο που μεταδίδονται μέσω social media αναφέρουν ότι ισραηλινά πολεμικά πλοία πλησίασαν και έριξαν προειδοποιητικές βολές προς ένα από τα πλοία της αποστολής «Global Sumud», περίπου 80 – 100 ναυτικά μίλια νότια της Καλαμάτας.

Israeli Navy vessels reportedly approached and fired warning shots at one of the vessels of the Global Sumud Flotilla, about 80–100 nautical miles south of Kalamata, Greece pic.twitter.com/Yx8Qsphd5h — VolgaLad (@cym27s) April 29, 2026

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Our boats were approached by military speedboats, self-identified as “israel”, pointing lasers and semi-automatic assault weapons ordering participants to the front of the boats and to get on their hands and knees.



Boat communications are being jammed and a SOS was issued. pic.twitter.com/qjkFKLjqPw — Global Sumud Flotilla (@gbsumudflotilla) April 29, 2026

Στις 12 Απριλίου, ένας δεύτερος στολίσκος που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια για τους Παλαιστίνιους της Γάζας απέπλευσε από τη Βαρκελώνη, με στόχο να «σπάσει» τον ισραηλινό αποκλεισμό.