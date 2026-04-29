Ελεύθερος ο πρώην διευθυντής του FBI Τζέιμς Κόμι που κατηγορείται ότι απείλησε τη ζωή του Τραμπ

Ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο πρώην διευθυντής του FBI, Τζέιμς Κόμι που κατηγορείται ότι απείλησε τη ζωή του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρώην διευθυντής του FBI, James Comey εμφανίστηκε χθες (29.04.2026) σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Βιρτζίνια, μία ημέρα αφότου του ασκήθηκε δίωξη για μία ανάρτησή του στο Instagram η οποία, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ήταν απειλητική για τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Κόμι δεν έκανε καμία δήλωση κατά τη σύντομη ακροαματική διαδικασία. Ο δικηγόρος του, ο Πάτρικ Φιτζέραλντ, είπε ότι κατά την άποψή του πρόκειται για μια «εκδικητική δίωξη», που σημαίνει ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να τιμωρήσει τον Κόμι επειδή άσκησε τα νόμιμα δικαιώματά του.

Ο δικαστής Ουίλιαμ Φιτζπάτρικ διέταξε να αφεθεί ελεύθερος ο πρώην επικεφαλής της ομοσπονδιακής αστυνομίας, χωρίς να θέσει κανέναν όρο. Η επόμενη ακρόασή του θα γίνει στη Βόρεια Καρολίνα, όπου Επιτροπή Ενόρκων τού άσκησε δίωξη στις 28 Απριλίου.

Πέρυσι, το υπουργείο Δικαιοσύνης είχε ασκήσει δίωξη στον Comey για άλλη υπόθεση, που τελικά μπήκε στο αρχείο.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει αυτή τη φορά επισύρουν ποινή φυλάκισης έως και πέντε ετών.

Η επίμαχη ανάρτηση στο Instagram

Η υπόθεση αφορά μία φωτογραφία που ανάρτησε ο Κόμι στο Instagram τον περασμένο Μάιο, όπου έδειχνε κοχύλια να σχηματίζουν τους αριθμούς «86 47». Ο πρώτος, στη σλανγκ της εστίασης, μπορεί να σημαίνει «ξεφορτώσου» ή «πέτα τον έξω». Ο αριθμός 47 ενδέχεται να αναφέρεται στον Τραμπ, ως τον 47ο πρόεδρο των ΗΠΑ. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο παραλήπτης του μηνύματος θα μπορούσε να το εκλάβει ως απειλή για τον Τραμπ.

Ο ίδιος ο Πρόεδρος είπε χθες σε δημοσιογράφους ότι θεωρεί το «86» είναι «μαφιόζικος όρος». «Ο κόσμος νομίζει ότι είναι κάτι που σχετίζεται με τις εξαφανίσεις αλλά η μαφία τον χρησιμοποιεί για να πει ότι θέλει να σκοτώσει κάποιον», είπε. Όταν ρωτήθηκε αν η ανάρτηση έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του, απάντησε: «Πιθανόν. Δεν ξέρω».