Βραζιλία: Πιλότος συνελήφθη λίγο πριν την απογείωση κατηγορούμενος για κύκλωμα παιδικής πορνογραφίας

Με ανοιχτό το στόμα έμειναν οι επιβάτες μιας πτήσης της βραζιλιάνικης εταιρείας Latam όταν ξαφνικά είδαν αστυνομικούς να μπαίνουν στο αεροσκάφος και να συλλαμβάνουν τον πιλότο με την κατηγορία της παιδικής πορνογραφίας.

Πλάνα που καταγράφηκαν από τους επιβάτες, δείχνουν αστυνομικούς να περπατούν στον διάδρομο του αεροσκάφους σε αεροδρόμιο του Σάο Πάολο, να σταματούν στο πιλοτήριο και να συνοδεύουν τον πιλότο εκτός του αεροσκάφους. Το αεροπλάνο ήταν έτοιμο να απογειωθεί. Ο 63χρονος Σέρχιο Αντόνιο Λόπες, πιλότος της LATAM Airlines στη Βραζιλία, βρίσκεται υπό έρευνα στο πλαίσιο επιχείρησης με την ονομασία «Δέστε τις ζώνες ασφαλείας», για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων και παιδική πορνογραφία.

Πήγαινε τα κορίτσια σε μοτέλ με πλαστά χαρτιά

Σύμφωνα με την αστυνομία ο πιλότος φέρεται να μετέφερε ανήλικα κορίτσια σε μοτέλ χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα και κατηγορείται για συμμετοχή σε οργανωμένο δίκτυο παιδικής πορνογραφίας.

Συνελήφθη ακόμα μία 55χρονη, κατηγορούμενη ότι εξωθούσε τις εγγονές της – ηλικίας 10, 12 και 14 ετών – σε σεξουαλική εκμετάλλευση από τον πιλότο έναντι αμοιβής. Εκδόθηκαν προσωρινά εντάλματα σύλληψης για τους δύο υπόπτους.

Η αεροπορική εταιρεία δήλωσε ότι «καταδικάζει απερίφραστα κάθε εγκληματική δραστηριότητα και επαναλαμβάνει ότι τηρεί τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και συμπεριφοράς».