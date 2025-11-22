Κόσμος

Βραζιλία: Στη φυλακή ο Μπολσονάρο γιατί παραβίασε τον κατ’ οίκον περιορισμό

Εκείνος φαίνεται να προσπάθησε να βγάλει το ηλεκτρονικό βραχιολάκι για να αποδράσει
Μπολσονάρο
Jair Bolsonaro / REUTERS/Mateus Bonomi

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐρ Μπολσονάρο, που βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό εδώ και μήνες, συνελήφθη σήμερα (22/11/2025) καθώς δικαστής τον κατηγόρησε ότι προσπάθησε να σπάσει το ηλεκτρονικό του βραχιολάκι για να αποδράσει.

Ο ακροδεξιός Ζαΐρ Μπολσονάρο καταδικάστηκε τον Σεπτέμβριο σε 27 χρόνια φυλάκιση στη Βραζιλία για απόπειρα πραξικοπήματος με στόχο να εμποδίσει την επιστροφή στην εξουσία του αριστερού αντιπάλου του Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, από τον οποίο είχε ηττηθεί στις προεδρικές εκλογές του Οκτωβρίου 2022.

Ο 70χρονος πρώην πρόεδρος οδηγήθηκε σήμερα στο αρχηγείο της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας στη Μπραζίλια. Εξηγώντας την απόφασή του, ο πανίσχυρος δικαστής Αλεξάντρ ντε Μοράες διευκρίνισε ότι πρόκειται για προσωρινή κράτηση και όχι για εκτέλεση ποινής.

Σύμφωνα με τον δικαστή, ο Μπολσονάρο αποπειράθηκε να σπάσει το ηλεκτρονικό του βραχιολάκι με την ελπίδα να διαφύγει κατά τη διάρκεια διαδήλωσης που είχαν προγραμματίσει για το βράδυ οι υποστηρικτές του κοντά στην κατοικία του στην πρωτεύουσα της χώρας.

Ο δικαστής κάνει λόγο για «υψηλό κίνδυνο φυγής».

Σημειώνεται ότι κοντά στην κατοικία του Μπολσονάρο βρίσκονται πολλές πρεσβείες, ανάμεσά τους και η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Κόσμος
