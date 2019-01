Βραζιλία: Τουλάχιστον 34 οι νεκροί και 300 οι αγνοούμενοι κάτω από τόνους λάσπης – Video

Οι ελπίδες για τον εντοπισμό των σχεδόν 300 αγνοουμένων μειώνονται συνεχώς, ενώ και η βροχή δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την επιχείρηση των σωστικών συνεργείων στη νοτιοανατολική Βραζιλία.

Την Παρασκευή (25.1.2019), χείμαρρος λάσπης και νερού σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά του μετά την κατάρρευση φράγματος του μεταλλευτικού κολοσσού Vale.

34 dead, many feared buried in mud after Brazil dam collapse https://t.co/cj8hIJZD1x

— NewsClads (@NewsClads) January 26, 2019