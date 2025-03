Βραζιλία: «Βουτιά θανάτου» για 52χρονο αεροπτεριστή – Η στιγμή που πέφτει στο κενό από ύψος 200 μέτρων

Τραγικό δυστύχημα για έναν 52χρονο αεροπτεριστή στη Βραζιλία, όταν ο αετός στον οποίο επέβαινε, δίπλωσε, με αποτέλεσμα να πέσει στο κενό.

Βίντεο ντοκουμέντο από το δυστύχημα στο Σάο Πάολο στο Βραζιλία, προκαλεί σοκ. Στα πλάνα φαίνεται ο 52χρονος να ξεκινά την πτήση του χωρίς προβλήματα αλλά λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο αετός διπλώνει και ο άνδρας κάνει «βουτιά θανάτου» από ύψος 200 μέτρων.

«Θεέ μου», ακούγεται να φωνάζει αυτόπτης μάρτυρας που κατέγραφε την θλιβερή πτήση.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:

“Brazilian Hang-Glider Pilot Dies in 200m Fall”



Ricardo Stecanella, a 52-year-old hang-glider pilot, tragically died after falling from a height of over 200 meters during a flight in Timbó do Sul, Brazil, on March 2, 2025. Local authorities confirmed the incident, stating…