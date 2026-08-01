Ελένη Δέδε: Η Ελληνίδα γιαγιά που την ερωτεύτηκε το TikTok για τη μαγειρική και τα τραγούδια της

Η Ελένη Δέδε είναι η γιαγιά που σαρώνει σε Youtube και TikTok με τη μαγειρική και τα τραγούδια της. Αν και μένει στο Σίδνευ της Αυστραλίας πάνω από 50 χρόνια, η αγάπη της για τη Λέσβο δεν έχει σβήσει και επιστρέφει πάντα εκεί όσο πιο συχνά μπορεί.
Η σούπερ γιαγιά – TikToker που έχει δικό της κανάλι στο Υoutube και social media με πάνω από 1200.000 ακολούθους, μαθαίνει στους κατοίκους της Αυστραλίας τις γεύσεις της Λέσβου… τραγουδώντας.
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@yiayiasgreekkitchen.au
I’m making eliopitakia – little olive pies using pitted Kalamata olives & semi dried tomatoes from my friends at Sandhurst for quick and easy summer snacks for the grand kidsoriginal sound – YiaYia’s Greek Kitchen
Όπως λέει η ίδια, ξεκίνησε την προσπάθεια το 2011 δειλά αλλά τα κατάφερε, γιατί ήταν κάτι που το ήθελε πολύ και είχε θετική σκέψη, γεγονός που αποτελεί άλλωστε και τη δική της στάση ζωής.
@yiayiasgreekkitchen.au Singing to your soutzoukakia makes them taste better #greekrecipe #yiayiasoftiktok #greekcooking ♬ original sound – YiaYia’s Greek Kitchen
Συνταγές της, όπως αυτή με τα γεμιστά κρεμμύδια έσπασε κοντέρ στο TikΤok, ενώ πρώτα στις προτιμήσεις των Αυστραλών έρχονται το παστίτσιο, ο μουσακάς και τα ντολμαδάκια.
@yiayiasgreekkitchen.au
Soutzoukakia, singing and a side of ‘squeaking’ from my grand daughters dog who was playing♬ original sound – YiaYia’s Greek Kitchen
Η επιτυχία της μεγάλη, μιας και έχει δική της ιστοσελίδα με είδη κουζίνας ή καπέλα «από την γιαγιά όλων», όπως αναφέρεται στο site.