Ελένη Δέδε: Η Ελληνίδα γιαγιά που την ερωτεύτηκε το TikTok για τη μαγειρική και τα τραγούδια της

Η Ελένη Δέδε είναι η γιαγιά που σαρώνει σε Youtube και TikTok με τη μαγειρική και τα τραγούδια της. Αν και μένει στο Σίδνευ της Αυστραλίας πάνω από 50 χρόνια, η αγάπη της για τη Λέσβο δεν έχει σβήσει και επιστρέφει πάντα εκεί όσο πιο συχνά μπορεί.

Η σούπερ γιαγιά – TikToker που έχει δικό της κανάλι στο Υoutube και social media με πάνω από 1200.000 ακολούθους, μαθαίνει στους κατοίκους της Αυστραλίας τις γεύσεις της Λέσβου… τραγουδώντας.

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@yiayiasgreekkitchen.au I’m making eliopitakia – little olive pies using pitted Kalamata olives & semi dried tomatoes from my friends at Sandhurst for quick and easy summer snacks for the grand kids original sound – YiaYia’s Greek Kitchen

Όπως λέει η ίδια, ξεκίνησε την προσπάθεια το 2011 δειλά αλλά τα κατάφερε, γιατί ήταν κάτι που το ήθελε πολύ και είχε θετική σκέψη, γεγονός που αποτελεί άλλωστε και τη δική της στάση ζωής.

Συνταγές της, όπως αυτή με τα γεμιστά κρεμμύδια έσπασε κοντέρ στο TikΤok, ενώ πρώτα στις προτιμήσεις των Αυστραλών έρχονται το παστίτσιο, ο μουσακάς και τα ντολμαδάκια.

@yiayiasgreekkitchen.au Soutzoukakia, singing and a side of ‘squeaking’ from my grand daughters dog who was playing ♬ original sound – YiaYia’s Greek Kitchen

Η επιτυχία της μεγάλη, μιας και έχει δική της ιστοσελίδα με είδη κουζίνας ή καπέλα «από την γιαγιά όλων», όπως αναφέρεται στο site.