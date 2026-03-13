Βρετανία: 77χρονος εξαπάτησε ασθενή του – Της υποσχέθηκε ότι θα «θεράπευε» το τραύμα της με σεξουαλική επαφή

Ένας 77χρονος «θεραπευτής» από τη Βρετανία, εκμεταλλεύτηκε το επάγγελμά του για να κακοποιήσει σεξουαλικά μία ασθενή του και καταδικάστηκε σε φυλάκιση.

Ο Τζέραλντ Πεκ, κάτοικος της περιοχής York Villas στο Μπράιτον της Βρετανίας, κακοποίησε σεξουαλικά και όχι μόνο μία φορά σε μια γυναίκα περίπου 40 ετών, πείθοντάς την ότι οι πράξεις του αποτελούσαν μέρος «θεραπείας» που θα μπορούσε να ανακουφίσει την κατάθλιψη και τους σωματικούς πόνους της.

Η γυναίκα απευθύνθηκε στον Πεκ αφού είδε διαφημίσεις που τον παρουσίαζαν ως «ιδιωτικό θεραπευτή σώματος και ενέργειας». Όταν έκλεισε ραντεβού, ο 77χρονος της είπε ότι η επαφή δέρμα με δέρμα ήταν απαραίτητη για τη θεραπεία, πριν ισχυριστεί ότι η διείσδυση και οι το άγγιγμα ήταν «ο μόνος τρόπος» για να αντιμετωπιστεί το τραύμα της.

Το δικαστήριο Lewes Crown Court τον καταδίκασε αυτή την εβδομάδα σε 11 χρόνια φυλάκισης, αφού κρίθηκε ένοχος για 5 κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης.

DISGUSTING! 77-YEAR-OLD THERAPIST JAILED FOR “HEALING” TRAUMA WITH SEXUAL ABUSE!



Gerald Peck, a self-styled body and energy therapist in Brighton, told a vulnerable woman in her 40s that skin-to-skin contact and penetration were the ONLY way to cure her depression and trauma.… pic.twitter.com/8wBp2bPITL March 13, 2026

Κατά τη διάρκεια της δίκης διαπιστώθηκε ότι ο Πεκ εκμεταλλεύτηκε την ιδιότητά του ως θεραπευτής για να δικαιολογήσει ανάρμοστη και κακοποιητική συμπεριφορά απέναντι στην ασθενή του.

Η αστυνομικός Jazz Gannon τόνισε ότι το θάρρος του θύματος ήταν καθοριστικό για την έκβαση της υπόθεσης. «Το θάρρος και η αποφασιστικότητα του θύματος ήταν καθοριστικά για την επιβολή ποινής για σοβαρά σεξουαλικά εγκλήματα που διαπράχθηκαν από έναν θεραπευτή εναντίον της πελάτισσάς του», δήλωσε.

Όπως ανέφερε, η υπόθεση αυτή αναδεικνύει τη σημασία των σαφών ηθικών ορίων μεταξύ θεραπευτών και ανθρώπων που εμπιστεύονται τη φροντίδα τους σε αυτούς, αναφέρει η Daily Mail.

«Ελπίζουμε ότι η γενναιότητά της θα ενισχύσει την ευαισθητοποίηση, την υπευθυνότητα και την καλύτερη προστασία στους θεραπευτικούς χώρους. Η αντοχή που επέδειξε σε όλη τη διαδικασία βοήθησε να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να αυξηθεί η προσοχή των υπηρεσιών ώστε παρόμοιες καταγγελίες να αναγνωρίζονται και να αντιμετωπίζονται πιο αποτελεσματικά στο μέλλον», πρόσθεσε.