Κόσμος

Βρετανία: Άνδρας κρατούσε τη νεκρή σύντροφό του κρυμμένη κάτω από μια κουβέρτα στο σπίτι του για 2 χρόνια

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο του Έξετερ, του επέβαλε ποινή φυλάκισης 22 μηνών για άρνηση ενταφιασμού και παραποίηση στοιχείων
Τζέιμι Στίβενς
ΦΩΤΟ: Devon and Cornwall Police

Στη φυλακή οδηγήθηκε ένας άνδρας, ο οποίος κρατούσε κρυμμένο το πτώμα της πρώην συντρόφου του, μέσα στο σπίτι του, για περισσότερα από δύο χρόνια.

Ο 51χρονος Βρετανός Τζέιμι Στίβενς, αφού βρήκε νεκρή την 36χρονη Ανούσκα Σάιτς στο διαμέρισμά του στην οδό Άπτον, στο Τόρκι, τον Ιανουάριο του 2022, κάλυψε το σώμα της με μια κουβέρτα και το κράτησε κρυφό για περισσότερα από δύο χρόνια, αρνούμενος κάθε επικοινωνία με τον έξω κόσμο.

Η εξαφάνιση της γυναίκας δηλώθηκε επίσημα στις 10 Απριλίου 2025, οπότε και ξεκίνησε η έρευνα. Η τελευταία επιβεβαιωμένη εμφάνισή της ήταν στις 21 Μαΐου 2022.

Ο Στίβενς, αν και είχε ενημερωθεί για την εξαφάνισή της, υποστήριξε ότι εκείνη είχε εξαφανιστεί νωρίτερα, παρόλο που οι αστυνομικές Αρχές πραγματοποίησαν επανειλημμένες επισκέψεις στο διαμέρισμά του χωρίς αποτέλεσμα.

Τελικά, στις 27 Μαΐου 2025, οι αστυνομικοί εισήλθαν δια της βίας στο διαμέρισμα και βρήκαν το πτώμα της άτυχης γυναίκας.

Ο Στίβενς, στην ανάκριση, παραδέχθηκε πως βρήκε την πρώην του σύντροφο νεκρή μετά από μια νύχτα μαζί της και επέλεξε να την κρύψει, αντί να καλέσει βοήθεια ή να προχωρήσει τον ενταφιασμό της.

Κατά την απολογία του, εξέφρασε τη λύπη του, αναγνωρίζοντας το λάθος του. Ισχυρίστηκε πως γνωρίζει πλέον πως θα έπρεπε να είχε πράξει διαφορετικά.

Σήμερα, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο του Έξετερ, του επέβαλε ποινή φυλάκισης 22 μηνών για άρνηση ενταφιασμού και παραποίηση στοιχείων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Η νέα τεχνητή νοημοσύνη του Truth Social διαψεύδει τους ισχυρισμούς του Τραμπ – «Προτιμά» τον Μπαράκ Ομπάμα
Το νέο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης του κοινωνικού δικτύου του Ντόναλντ Τραμπ, Truth Social, αμφισβητεί επανειλημμένα τους ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου, σύμφωνα με την εφημερίδα Washington Post
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ
Έκτακτη σύνοδος των Ευρωπαίων ηγετών με τον Ντόναλντ Τραμπ πριν από τη συνάντηση στην Αλάσκα
Ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς συγκαλεί την Τετάρτη τους Ευρωπαίους ηγέτες, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Ντόναλντ Τραμπ για συντονισμό πριν τις συνομιλίες με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με το Politico
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ
ΗΠΑ: Έκτακτα μέτρα στην Ουάσινγκτον με εντολή Τραμπ – Αναπτύσσει 800 στρατιώτες της Εθνοφρουράς
Ο Τραμπ ανακοινώσε έκτακτα μέτρα στην πρωτεύουσα, για να αποκαταστήσει «τον νόμο και την ασφάλεια», παρά τα στατιστικά στοιχεία που δείχνουν σημαντική μείωση της εγκληματικότητας
Στρατιώτες της αμερικανικής Εθνοφρουράς
Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε για ταξίδι στη… Ρωσία αντί για την Αλάσκα για την συνάντηση με τον Πούτιν - «Θα του πω, πρέπει να τερματίσεις αυτόν τον πόλεμο»
Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος μπέρδεψε τον προορισμό του ενόψει της συνάντησης με τον Βλαντίμιρ Πούτιν
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ
5
Newsit logo
Newsit logo