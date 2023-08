Στη Βρετανία οι Αρχές απομάκρυναν μετανάστες από μία φορτηγίδα σε αποβάθρα, μετά τον εντοπισμό του βακτηρίου Legionella στην παροχή νερού. Κανένας από τους μετανάστες δεν παρουσίασε συμπτώματα της νόσου των Λεγεωνάριων που προκαλεί το συγκεκριμένο βακτήριο.

Το βακτήριο Legionella που εντοπίστηκε στην παροχή νερού στην τριώροφη φορτηγίδα όπου διέμεναν εκατοντάδες μετανάστες, μπορεί να προκαλέσει τη νόσο των Λεγεωνάριων, μία πνευμονική λοίμωξη που η Εθνική Υπηρεσία Υγείας της Βρετανίας περιγράφει ως ασυνήθιστη αλλά «πολύ σοβαρή».

Από τις 7 Αυγούστου, μετανάστες είχαν αρχίσει να μεταφέρονται στην τριώροφη φορτηγίδα «Bibby Stockholm», η οποία μπορεί να φιλοξενήσει περίπου 500 άτομα σε περισσότερα από 200 υπνοδωμάτια, στο πλαίσιο ενός προγράμματος για τη μείωση του κόστους στήριξης των αιτούντων άσυλο. Το πρόγραμμα αυτά επικρίνεται από πολυάριθμες οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Κανένας από τους μετανάστες στην τριώροφη φορτηγίδα δεν παρουσίασε συμπτώματα της νόσου, δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών, διαβεβαιώνοντας ότι η «υγεία» και η «ευημερία» των μεταναστών αποτελούν «ύψιστες προτεραιότητες». Σύμφωνα με τις αρχές, δεν υπάρχει «άμεσος κίνδυνος» για τον τοπικό πληθυσμό, καθώς το βακτήριο εντοπίστηκε στη φορτηγίδα και όχι στο δίκτυο ύδρευσης.

Από το 2018 πάνω από 100.000 μετανάστες διέπλευσαν τη Μάγχη, χρησιμοποιώντας μικρά σκάφη, παρά τη σκληρή στάση της βρετανικής συντηρητικής κυβέρνησης κατά της παράνομης μετανάστευσης, με τα πισωγυρίσματα στην κυβερνητική πολιτική για το θέμα να πληθαίνουν.

Στις 10 Αυγούστου, 755 μετανάστες έκαναν το επικίνδυνο θαλάσσιο πέρασμα προς τις βρετανικές ακτές – ημερήσιος αριθμός ρεκόρ από την αρχή του έτους – τόνισε το βρετανικό Υπουργείο Εσωτερικών.

Σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου, 100.715 μετανάστες έκαναν το διάπλου από τότε που το Ηνωμένο Βασίλειο άρχισε το 2018 να καταμετρά αυτές τις διαπλεύσεις, που γίνονται κυρίως με αφετηρία τις γαλλικές ακτές. Τα αυστηρά μέτρα στο λιμάνι του Καλαί και στον τερματικό σταθμό Eurotunnel, κατέστησαν δυσκολότερη – ακόμα και αδύνατη την παράνομη μεταφορά μεταναστών με φορτηγά, οδηγώντας τους διακινητές ανθρώπων να επιλέγουν τη θαλάσσια οδό.

Ο συντηρητικός πρωθυπουργός, Ρίσι Σούνακ έχει δεσμευτεί να «σταματήσει τις βάρκες» μεταναστών καθώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν προβάδισμα των Εργατικών στις βουλευτικές εκλογές που θα διεξαχθούν το 2024.

Ένα από τα πιο πολυσύχναστα στενά στον κόσμο, η Μάγχη είναι συχνά σκηνή θανατηφόρων ναυαγίων μικρών σκαφών στα οποία στοιβάζονται μετανάστες. Είκοσι επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τον Νοέμβριο του 2021. Στις 10 Αυγούστου, 17 μετανάστες διασώθηκαν, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

Βίντεο του Sky News δείχνει την τριώροφη φορτηγίδα «Bibby Stockholm»:

“The Bibby Stockholm is a floating symbol of Conservative incompetence”



