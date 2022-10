Ανακοινώθηκαν τα στελέχη της κυβέρνησης του Ρίσι Σούνακ, με όλες τις καίριες θέσεις που θα πλαισιώνουν τον πρωθυπουργό της Βρετανίας να γίνονται γνωστές λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.

Ειδικότερα, ο Ντόμινικ Ράαμπ αναλαμβάνει αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του Ρίσι Σούνακ και υπουργός Δικαιοσύνης, θέσεις τις οποίες κατείχε και στο παρελθόν, επί πρωθυπουργίας του Μπόρις Τζόνσον.

Ο 48χρονος είναι στενός σύμμαχος του Σούνακ. Έχει διατελέσει υπουργός Εξωτερικών από το 2019 έως και το 2021 και στη συνέχεια, υπουργός Δικαιοσύνης μέχρι τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Ταυτόχρονα, ήταν και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και ανέλαβε προσωρινά τα καθήκοντα του πρωθυπουργού, την άνοιξη του 2020, όταν ο Μπόρις Τζόνσον ασθένησε με Covid-19 και χρειάστηκε να νοσηλευτεί για λίγες ημέρες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του γραφείου του Σούνακ, ο Τζέιμς Κλέβερλι θα παραμείνει υπουργός Εξωτερικών, ο Μπεν Γουάλας διατηρεί το υπουργείο Άμυνας ενώ ο βουλευτής Σάιμον Χαρτ θα αναλάβει συντονιστής της κομματικής πειθαρχίας (chief whip).

Επίσης, έγινε γνωστό ότι ο Τζέρεμι Χαντ θα παραμείνει επίσης υπουργός Οικονομικών. Ο ίδιος, σε ανάρτησή του στο Twitter, είπε ότι η κυβέρνηση θα εργαστεί για να αποκαταστήσει «τη σταθερότητα, την εμπιστοσύνη και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη», παραδεχόμενος ότι δεν είναι εύκολο το έργο της.

Honoured to serve our country, and @RishiSunak, as Chancellor of the Exchequer.



It is going to be tough. But protecting the vulnerable – and people's jobs, mortgages and bills – will be at the front of our minds as we work to restore stability, confidence and long-term growth. pic.twitter.com/8eGecW677t