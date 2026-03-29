Βρετανία: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς στο Ντέρμπι – 7 σοβαρά τραυματίες, δείτε βίντεο

Επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά στη Βρετανία μετά από τροχαίο, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς το βράδυ του Σαββάτου (29.03.2026) με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός και να ξεκινήσει ανθρωποκυνηγητό για την σύλληψη του δράστη.

Το σοβαρό τροχαίο έγινε στο κέντρο της πόλης Ντέρμπι, στη Βρετανία, γύρω στις 21:30 (τοπική ώρα). Τότε, ένα μαύρο Suzuki Swift, έπεσε πάνω στους πεζούς με αποτέλεσμα να παρασύρει τουλάχιστον 7 από αυτούς.

Πλάνα που έκαναν μέσα σε μια στιγμή τον γύρο του διαδικτύου δείχνουν ανθρώπους να κείτονται στον δρόμο και στα πεζοδρόμια, περιμένοντας Βοήθεια. Ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο Royal Derby Hospital και στο Queen’s Medical Centre,

«Οι επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά, αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή τους και μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι αντιθέτως με τις εικασίες στο διαδίκτυο, κανένας δεν πέθανε», σημείωσε η αστυνομία ως απάντηση στις φήμες πως υπάρχουν νεκροί.

Derby city centre delivers yet another "isolated incident"—a car striking multiple pedestrians on Friar Gate late last night, with several seriously injured and taken to hospital. A man in his 30s has been arrested, which I'm sure will be presented as swift and decisive action.… pic.twitter.com/MwzGhudocT
March 29, 2026

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν λίγη ώρα μετά έναν 30χρονο άνδρα ινδικής καταγωγής ως ύποπτο για το τροχαίο.

Από εκείνη τη στιγμή παραμένει υπό κράτηση.

«Αν και γνωρίζουμε ότι είναι κάτι που προκαλεί ανησυχίες, θα θέλαμε να καθησυχάσουμε τον κόσμο ότι δεν πιστεύουμε πως εξακολουθεί να υφίσταται δημόσιος κίνδυνος», ανέφερε η αστυνομία, η οποία ζήτησε από όποιον διαθέτει πληροφορίες για το περιστατικό να επικοινωνήσει μαζί της.

Διευκρίνισε ότι η έρευνα βρίσκεται σε προκαταρκτικό στάδιο και δεν έδωσε στη δημοσιότητα κανένα στοιχείο όσον αφορά τα κίνητρα της ενέργειας αυτής ούτε όσον αφορά το ενδεχόμενο να επρόκειτο για προμελετημένη ενέργεια.

Η βουλευτής του Βορείου Ντέρμπι Κάθριν Άτκινσον δήλωσε «βαθιά συγκλονισμένη», σε ανάρτησή της στα social media.

BREAKING: Person drives into crowd of pedestrians near Friar Gate at Derby city centre in Derbyshire, UK; multiple injuries reported. pic.twitter.com/aVuaiyWlnR — Noteworthy News (@newsnoteworthy) March 29, 2026

«Ακολουθήστε τις συστάσεις της αστυνομίας και αποφύγετε τον τομέα. Όποιος διαθέτει πληροφορίες θα πρέπει να επικοινωνήσει (με την αστυνομία) το συντομότερο δυνατό», πρόσθεσε.