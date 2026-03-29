Κόσμος

Βρετανία: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς στο Ντέρμπι – 7 σοβαρά τραυματίες, δείτε βίντεο

Επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά στη Βρετανία μετά από τροχαίο, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς το βράδυ του Σαββάτου (29.03.2026) με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός και να ξεκινήσει ανθρωποκυνηγητό για την σύλληψη του δράστη.

Το σοβαρό τροχαίο έγινε στο κέντρο της πόλης Ντέρμπι, στη Βρετανία, γύρω στις 21:30 (τοπική ώρα). Τότε, ένα μαύρο Suzuki Swift, έπεσε πάνω στους πεζούς με αποτέλεσμα να παρασύρει τουλάχιστον 7 από αυτούς.

Πλάνα που έκαναν μέσα σε μια στιγμή τον γύρο του διαδικτύου δείχνουν ανθρώπους να κείτονται στον δρόμο και στα πεζοδρόμια, περιμένοντας Βοήθεια. Ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο Royal Derby Hospital και στο Queen’s Medical Centre,

«Οι επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά, αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή τους και μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι αντιθέτως με τις εικασίες στο διαδίκτυο, κανένας δεν πέθανε», σημείωσε η αστυνομία ως απάντηση στις φήμες πως υπάρχουν νεκροί.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν λίγη ώρα μετά έναν 30χρονο άνδρα ινδικής καταγωγής ως ύποπτο για το τροχαίο.

Από εκείνη τη στιγμή παραμένει υπό κράτηση.

«Αν και γνωρίζουμε ότι είναι κάτι που προκαλεί ανησυχίες, θα θέλαμε να καθησυχάσουμε τον κόσμο ότι δεν πιστεύουμε πως εξακολουθεί να υφίσταται δημόσιος κίνδυνος», ανέφερε η αστυνομία, η οποία ζήτησε από όποιον διαθέτει πληροφορίες για το περιστατικό να επικοινωνήσει μαζί της.

Διευκρίνισε ότι η έρευνα βρίσκεται σε προκαταρκτικό στάδιο και δεν έδωσε στη δημοσιότητα κανένα στοιχείο όσον αφορά τα κίνητρα της ενέργειας αυτής ούτε όσον αφορά το ενδεχόμενο να επρόκειτο για προμελετημένη ενέργεια.

Η βουλευτής του Βορείου Ντέρμπι Κάθριν Άτκινσον δήλωσε «βαθιά συγκλονισμένη», σε ανάρτησή της στα social media.

«Ακολουθήστε τις συστάσεις της αστυνομίας και αποφύγετε τον τομέα. Όποιος διαθέτει πληροφορίες θα πρέπει να επικοινωνήσει (με την αστυνομία) το συντομότερο δυνατό», πρόσθεσε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
212
108
100
57
49
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Γυναίκα πήρε αποζημίωση 14 εκατ. δολάρια στη Φλόριντα γιατί κατάπιε παγωτό που περιείχε καρφιά και την άφησε ανίκανη να κάνει παιδιά
Η γυναίκα υπέστη μόνιμους τραυματισμούς, που επηρέασαν το κεφάλι, τον αυχένα, τα άκρα και το νευρικό της σύστημα, ενώ παρουσίασε και εκτεταμένες ουλές και παραμορφώσεις
Η γυναίκα που είχε το ατύχημα
Το Ισραήλ αντιμέτωπο με επικίνδυνα κενά στην αεράμυνα του – «Τα αποθέματα πυραύλων αναχαίτισης έχουν σχεδόν εξαντληθεί»
ΗΠΑ, Ισραήλ και οι σύμμαχοί τους ξόδεψαν τις πρώτες 16 ημέρες του πολέμου 11.294 πυρομαχικά με κόστος που υπολόγισε πως φθάνει τα 26 δισεκατομμύρια δολάρια
Πύραυλος
Ισραήλ: «Απέχουμε ημέρες από το να χτυπήσουμε στόχους κορυφαίας προτεραιότητας του Ιράν» – Απειλεί η Τεχεράνη για τις αμερικανικές χερσαίες επιχειρήσεις
Εκρήξεις σε Ιράν, Λίβανο Ισραήλ και χώρες του Κόλπου - Πληθαίνουν οι πληροφορίες για το ότι οι ΗΠΑ ετοιμάζονται για χερσαία επιχείρηση
REUTERS 26
Newsit logo
Newsit logo