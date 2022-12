Έκρηξη σημειώθηκε σε πολυκατοικία στο St Helier του Τζέρσεϊ στην Βρετανία.

Σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Βρετανίας, από την έκρηξη υπάρχει τουλάχιστον ένας νεκρός, πολλοί άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ υπάρχουν και 12 αγνοούμενοι.

Οι τοπικές αρχές αναφέρουν πως 20 με 30 άτομα έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομείο, και πως η φωτιά από την έκρηξη έχει σβηστεί.

Ωστόσο η περιοχή είναι πολύ επικίνδυνη σύμφωνα με τον αρχηγό της τοπικής αστυνομίας, Ρόμπιν Σμιθ. Ο ίδιος εκτίμησε πως οι έρευνες θα κρατήσουν μέρες. Η πολυκατοικία βρίσκεται στην οδό Pier Road.

Κάτοικος της πολυκατοικίας είπε πως ξύπνησαν γύρω στις 5:30 το πρωί, νομίζοντας πως γίνεται σεισμός. Τότε έγινε η έκρηξη.

Το St Helier είναι μια από τις 12 ενορίες του Τζέρσεϊ, του μεγαλύτερου νησιού της Μάγχης.

At least six flats are believed to have been destroyed at Haut du Mont after an explosion in Jersey’s capital, St Helier, just before 4am.

Latest updates: https://t.co/sFYt1wweCE pic.twitter.com/FkKCpI2exX