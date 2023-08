Ένας άνδρας είναι τραυματίας από την επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα Τρίτη (8.8.2023) στην είσοδο του Βρετανικού Μουσείου στο Λονδίνο. Ο δράστης συνελήφθη, σύμφωνα με τις Αρχές.

Η αστυνομία αποκλείει το ενδεχόμενο η επίθεση με μαχαίρι στην είσοδο του Βρετανικού Μουσείου να πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια. Λόγω του περιστατικού, το μουσείο εκκενώθηκε πλήρως.

Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία ανέφερε πως επενέβη γύρω στις 10:00 (τοπική ώρα, 12:00 ώρα Ελλάδας) για ένα «μεμονωμένο επεισόδιο», «το οποίο δεν θεωρείται τρομοκρατικού χαρακτήρα»: «Ένας άνδρας τραυματίσθηκε με μαχαίρι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο».

Ένας άλλος άνδρας «συνελήφθη για πρόκληση τραυμάτων» μετά το επεισόδιο αυτό, το οποίο σημειώθηκε «στη διασταύρωση της Russell Street και της Museum Street», όπου βρίσκεται η κύρια είσοδος του μουσείου, διευκρίνισε η Σκότλαντ Γιάρντ.

A man has been arrested after a stabbing near the British Museum.



The Museum has only recently re-opened after being shut for a time and treated as a crime scene.



