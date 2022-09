Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Κέιτ, έκανε το πρώτο του ταξίδι στην Ουαλία αφότου απέκτησε τον τίτλο «Πρίγκιπας της Ουαλίας», τον οποίο κατείχε ο πατέρας του Κάρολος μέχρι την ανάρρησή του στον θρόνο.

Η επίσκεψη έγινε μετά τη λήξη του πένθους που τήρησε η βασιλική οικογένεια – μέχρι το βράδυ της Δευτέρας – για την Ελισάβετ Β’, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 8 Σεπτεμβρίου.

Η μεταβίβαση του τίτλου στον Ουίλιαμ αναζωπύρωσε τη δυσαρέσκεια ορισμένων στην Ουαλία που θεωρούν ότι πρέπει να ανήκει σε έναν Ουαλό, κάτι που έχει να συμβεί από το 1282. Σε διάστημα τριών εβδομάδων, συγκεντρώθηκαν πάνω από 35.000 υπογραφές για την αφαίρεση του τίτλου από τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, με την επισήμανση ότι είναι «προσβολή για την Ουαλία και σύμβολο ιστορικής καταπίεσης».

Αντιδράσεις έχουν εκφραστεί επίσης για την επιθυμία των Ανακτόρων να γίνει επίσημη τελετή ανάλογη με αυτήν που είχε διοργανωθεί το 1969 για την απονομή του τίτλου στον Κάρολο. Τη μεγαλοπρεπή τελετή, που είχε μεταδοθεί τηλεοπτικά, είχαν παρακολουθήσει εκατομμύρια άνθρωποι. Η βασίλισσα Ελισάβετ Β’ είχε τοποθετήσει ένα στέμμα στην κεφαλή του γιου της, ο οποίος είχε ορκιστεί πίστη στη μητέρα του.

Ωστόσο, ο σημερινός διάδοχος του θρόνου δεν έχει τέτοια σχέδια, σύμφωνα με δημοσιεύματα βρετανικών μέσων, που αναφέρουν ότι σκοπεύει να κερδίσει σταδιακά την εμπιστοσύνη του λαού της Ουαλίας. Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ έζησε για ένα διάστημα στη νήσο Άνγκλσι της βορειοδυτικής Ουαλίας, κατά τη διάρκεια της θητείας του ως πιλότος ελικοπτέρου της Βασιλικής Αεροπορίας.

Σήμερα, το πριγκιπικό ζεύγος Ουίλιαμ-Κέιτ έτυχε θερμής υποδοχής κατά την άφιξή του στο νησί και ευχαρίστησε στην ουαλική γλώσσα για το καλωσόρισμα, με ανάρτηση που έκανε στο Twitter.

The Prince and Princess of Wales are visiting Wales today to meet different communities across the nation and learn about the work of key charitable organisations. https://t.co/5LbNGFg1rK