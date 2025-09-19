Βρετανία: Η MI6 «ψαρεύει» κατασκόπους στο dark web – «Η ψηφιακή πύλη μας είναι ανοιχτή για εσάς»

Πολλοί φοβούνται το dark web κάποιοι δεν ξέρουν πόσο σκοτεινό μπορεί να είναι, όμως η μυστικές υπηρεσίες της Βρετανίας (MI6), στρατολογούν κατασκόπους μέσα από το μυστήριο και ανεξερεύνητο διαδίκτυο.

H βρετανική υπηρεσία πληροφοριών MI6 ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή 19.09.2025, πως θέτει σε λειτουργία μία διαδικτυακή πύλη στο dark web για να στρατολογήσει νέους κατασκόπους σε κάθε γωνιά του πλανήτη και ιδίως στη Ρωσία.

«Η ψηφιακή πύλη μας είναι ανοιχτή για εσάς», δήλωσε ο επικεφαλής της MI6 Ρίτσαρντ Μουρ, παρουσιάζοντας την ασφαλή πλατφόρμα, που ονομάζεται «Silent Courrier».

Ο επικεφαλής, κάλεσε «όσους διαθέτουν ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά (…) με τη διεθνή τρομοκρατία ή εχθρικές δραστηριότητες ξένων υπηρεσιών πληροφοριών» να επικοινωνήσουν με την MI6 μέσω αυτής της πλατφόρμας.

Η ΜΙ6 που έγινε γνωστή χάρη στον Τζέιμς Μποντ, τον πράκτορα 007, με αυτή την πύλη, θα μπορεί να «προσλάβει νέους κατάσκοπους για το Ηνωμένο Βασίλειο στη Ρωσία και σε άλλες περιοχές του πλανήτη», δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ, όπως αναφέρει το αντίστοιχο δελτίο Τύπου.

Οι οδηγίες μάλιστα για να αποκτήσει κανείς πρόσβαση στο portal εξηγούνται σε πολλές γλώσσες στο κανάλι της MI6 στο YouTube, με την βρετανική υπηρεσία πληροφοριών να συνιστά στους ενδιαφερόμενους να χρησιμοποιήσουν το ασφαλές πρόγραμμα περιήγησης Tor προκειμένου να εισέλθουν στο σκοτεινό διαδίκτυο.

Επίσης προτείνει στους… εν δυνάμει κατασκόπους να χρησιμοποιήσουν αξιόπιστα VPN και συσκευές και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δεν συνδέονται με αυτούς.

«Την ώρα που ο κόσμος αλλάζει και οι απειλές με τις οποίες είμαστε αντιμέτωποι πολλαπλασιάζονται, πρέπει να διασφαλίσουμε πως η Βρετανία θα βρίσκεται πάντα ένα βήμα μπροστά από τους αντιπάλους της», τόνισε ακόμη η Ιβέτ Κούπερ.