Βρετανία: Η παραδοσιακή εμφάνιση της βασιλικής οικογένειας ανήμερα των Χριστουγέννων και οι μεγάλες απουσίες

Την ετήσια εκκλησιαστική λειτουργία, παρακολούθησαν την Τετάρτη (25.12.2024) ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα.

Ο 76χρονος βασιλιάς Κάρολος με την 77χρονη βασίλισσα Καμίλα, περπάτησαν την μικρή απόσταση από το Σάντριγχαμ μέχρι την εκκλησία της Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής, περνώντας δίπλα από το πλήθος του κόσμου.

Στο πλευρό της βασιλικού ζευγαριού, δεν θα μπορούσε να λείπει, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, η πριγκίπισσα Κέιτ και τα 3 τους παιδιά, ο Λούις, η Σαρλότ και ο Τζορτζ.

Αυτή η κίνηση της βασιλικής οικογένειας της Βρετανίας, είναι γεμάτη συμβολισμούς καθώς το 2024 ήταν ένας δύσκολος χρόνο ειδικά για τον βασιλιά Κάρολο και την πριγκίπισσα Κέιτ, μιας και οι δύο έδωσαν σκληρό αγώνα για να αντιμετωπίσουν τον καρκίνο.

Ο Γουίλιαμ περπάτησε χέρι – χέρι με τη Σάρλοτ ενώ η Κέιτ βρισκόταν λίγο πιο δίπλα, φορώντας ένα πράσινο παλτό σχεδιασμένο από τη Sarah Burton για τον οίκο Alexander McQueen, ασορτί καπέλο, μαύρες μπότες, μαύρα γάντια και μαύρη τσάντα. Σε καλή διάθεση, η πριγκίπισσα Κέιτ χαμογελούσε και χαιρετούσε το πλήθος.

Στις ίδιες αποχρώσεις ντύθηκε και η βασίλισσα Καμίλα.

Και η ίδια επέλεξε ένα μακρύ πράσινο παλτό με ασορτί καπέλο και συμπλήρωσε την εμφάνισή της με μαύρη τσάντα, μαύρες μπότες, μαύρα γάντια και μία ομπρέλα, σύμφωνα με την DailyMail. Φωτογραφία Reuters -Toby Melville Φωτογραφία Reuters -Toby Melville

Παρά τις εντυπωσιακές εμφανίσεις των δύο γυναικών, την εντύπωση έκλεψαν ο 11χρονος Τζορτζ, η 9χρονη Σαρλότ και προφανώς ο 6χρονος Λούις.

Τα μέλη της βασιλικής οικογένειας που πήγαν με τα πόδια στη λειτουργία, υποδέχθηκε στους πρόποδες των σκαλοπατιών της εκκλησίας ο αιδεσιμότατος Canon Dr Paul Rhys Williams.

Όλοι μαζί μετά, κατευθύνθηκαν προς το εσωτερικό του ναού.

Οι ύμνοι που ακούστηκαν στη λειτουργία, περιλάμβαναν τα O Come All Ye Faithful, Oh Little Town of Bethlehem, While Shepherds Watched Their Flocks By Night και Hark! The Herald Angels Sing. Η λειτουργία περιελάμβανε επίσης την προσευχή του Κυρίου.

Φωτογραφία Reuters -Toby Melville

Φωτογραφία Reuters -Toby Melville

Οι μεγάλες απουσίες

Απόντες από την σημερινή λειτουργία ήταν ο αδελφός του βασιλιά, ο δούκας της Υόρκης και η πρώην σύζυγός του.

Ο πρίγκιπας Άντριου και η Σάρα παρέμειναν στο Γουίνδσορ φέτος λόγω του σκανδάλου, που αφορά στις σχέσεις του δούκα με έναν υποτιθέμενο Κινέζο κατάσκοπο.

Η μικρότερη κόρη του Άντριου και της Σάρα, η πριγκίπισσα Ευγενία, περνάει για πρώτη φορά την εορταστική περίοδο με τα πεθερικά της.

Μετά την εκκλησιαστική λειτουργία, ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα θα φιλοξενήσουν τα μέλη της οικογένειάς τους για ένα παραδοσιακό γεύμα με γαλοπούλα στο Sandringham House.