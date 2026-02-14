Κόσμος

Βρετανία: Η Ρωσία δολοφόνησε τον Αλεξέι Ναβάλνι χρησιμοποιώντας τοξίνη από δηλητηριώδη βάτραχο

Αυτό δηλώνει το Ηνωμένο Βασίλειο μετά από ευρήματα στη σορό του Ρώσου ηγέτη της αντιπολίτευσης
Several flowers and candles next to a photo of Alexei Navalni, during a rally for the death of Alexei Navalni, at the Russian Embassy in Madrid, February 16, 2024, in Madrid, Spain. The Russian opposition leader, Alexei Navalni, has died in a prison in Jarp, in the Arctic Circle, according to the Russian prison authorities themselves. The same sources assure that he has suffered a fainting spell after his daily walk and although the necessary resuscitation procedures were performed, they did not produce any results. Navalni, 47 years old, was serving 30 years in prison for various crimes, and was considered the main opponent of Putin and the Kremlin's policies. FEBRUARY 16;2024 Diego Radamés / Europa Press 02/16/2024 (Europa Press via AP)
Europa Press via AP)

Ο Ρώσος ηγέτης της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι δολοφονήθηκε με τη χρήση δηλητηρίου που αναπτύχθηκε από τοξίνη βατράχου, δήλωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Βρετανίας.

Δύο χρόνια μετά τον θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι σε σωφρονιστική αποικία της Σιβηρίας, η Βρετανία και οι σύμμαχοί της επιρρίπτουν την ευθύνη στο Κρεμλίνο, έπειτα από ανάλυση δειγμάτων υλικού που βρέθηκαν στο σώμα του στα οποία εντοπίστηκε η τοξίνη από τον δηλητηριώδη βάτραχο.

Δεν υπάρχει αθώα εξήγηση για την παρουσία της τοξίνης, που ονομάζεται επιβατιδίνη (epibatidine), στα δείγματα που ελήφθησαν από το σώμα του Ναβάλνι, ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών της Βρετανίας.

Μιλώντας από τη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, η υπουργός Εσωτερικών (Foreign Secretary) Ιβέτ Κούπερ δήλωσε: «Μόνο η ρωσική κυβέρνηση είχε τα μέσα, το κίνητρο και την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει αυτή τη θανατηφόρα τοξίνη εναντίον του Αλεξέι Ναβάλνι κατά τη διάρκεια της φυλάκισής του στη Ρωσία».

The Anchicaya Poison Dart Frog, Oophaga anchicayensis, an endangered species from Colombia.
Dart Frog (Jon G. Fuller / VWPics via AP Images)

Η Κούπερ συναντήθηκε με τη χήρα του Ναβάλνι, Γιούλια Ναβάλναγια, στη διάσκεψη αυτό το Σαββατοκύριακο.

«Η Ρωσία έβλεπε τον Ναβάλνι ως απειλή», δήλωσε η Κούπερ στην εκδήλωση.

«Χρησιμοποιώντας αυτή τη μορφή δηλητηρίου, το ρωσικό κράτος έδειξε τα απεχθή μέσα που έχει στη διάθεσή του και τον τεράστιο φόβο που έχει απέναντι στην πολιτική αντιπολίτευση», πρόσθεσε.

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει πλαισιωθεί από τη Σουηδία, τη Γαλλία, την Ολλανδία και τη Γερμανία στις κατηγορίες κατά της Ρωσίας για τη δηλητηρίαση.

Το Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ενημερώσει τον Οργανισμό για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων σχετικά με την εικαζόμενη παραβίαση της Σύμβασης για τα Χημικά Όπλα από τη Ρωσία.

Ο Ναβάλνι, ακτιβιστής κατά της διαφθοράς και ο πιο έντονα επικριτικός ηγέτης της ρωσικής αντιπολίτευσης, πέθανε ξαφνικά στη φυλακή στις 16 Φεβρουαρίου 2024, σε ηλικία 47 ετών.

Το 2020 είχε δηλητηριαστεί με νευροτοξικό παράγοντα τύπου Novichok. Υποβλήθηκε σε θεραπεία στη Γερμανία και συνελήφθη στο αεροδρόμιο κατά την επιστροφή του στη Ρωσία.

Οι κυβερνήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας, της Σουηδίας και της Ολλανδίας προχώρησαν σε αποκαλύψεις σχετικά με τον θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι, αναφέροντας ότι, έπειτα από κοινή έρευνα με τη συμμετοχή και της Γαλλίας, η δηλητηρίαση του 47χρονου Ρώσου αντιπολιτευόμενου έγινε με τοξίνη προερχόμενη από δηλητηριώδη βάτραχο του Ισημερινού (dart).

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
337
139
99
90
88
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Politico για τη Διάσκεψη του Μονάχου: Η Ευρώπη ξοδεύει περισσότερα για την Άμυνα και μπορεί να ορθώσει ανάστημα στον Τραμπ
Η Ευρώπη προσπαθεί να κόψει τον «ομφάλιο λώρο» από τις ΗΠΑ και να σταθεί ανεξάρτητη - Η κοινή στάση των Ευρωπαίων στη Διάσκεψη και το δημιούργημα του Τραμπ που μάλλον δεν του αρέσει
Κιρ Στάρμερ / Φρίντριχ Μερτς / Εμανουέλ Μακρόν
Reuters: Οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για πόλεμο διάρκειας κατά του Ιράν – Οι απειλές Τραμπ και ο φόβος για αντίποινα
Ο αμερικανικός στρατός προετοιμάζεται πυρετωδώς ώστε να είναι έτοιμος στην περίπτωση που δώσει την εντολή ο Τραμπ - Παρά τις διαβουλεύσεις, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο στρατιωτικής επιχείρησης
Aεροπλανοφόρο
Newsit logo
Newsit logo