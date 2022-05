Σε οκτώ χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκε η ηθοποιός, Zara Phythian, για την από κοινού σεξουαλική κακοποίηση ενός ανήλικου κοριτσιού μαζί με τον σύζυγό της ενώ κατηγορήθηκαν ότι τη μέθυσαν με ρούμι και την εξανάγκασαν σε σεξουαλικές πράξεις. Η ηθοποιός έγινε γνωστή από τη συμμετοχή της στην ταινία της Marvel, «Doctor Strange».

Η είδηση προκαλεί σοκ στη Βρετανία, όπως μεταδίδει η DailyMail, με την ηθοποιό να καταδικάζεται σε φυλάκιση 8 ετών για την κακοποίηση του ανήλικου κοριτσιού ενώ ο σύζυγός της, Victor Marke, καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλάκιση τόσο για την κακοποίηση του ίδιου θύματος όσο και για άσεμνη επίθεση σε ένα άλλο κορίτσι.

Όπως είπε και ο δικαστής, την ώρα που ανακοίνωνε τις ποινές τους, το ζευγάρι είχε προσχεδιάσει τη σεξουαλική κακοποίηση του κοινού ανήλικου θύματος, για «μία ή δύο φορές το μήνα» στο σπίτι τους επί τρία χρόνια από το 2005. «Σας θεωρώ ως την κινητήρια δύναμη πίσω από την κακοποίηση. Ήσασταν σαφώς ενήμερος για το πρώτο περιστατικό, αλλά προσποιηθήκατε ότι κοιμάστε», είπε ο δικαστής.

Η Zara Phythian συμμετείχε στην πασίγνωστη ταινία της Marvel, «Doctor Strange», με πρωταγωνιστή τον Μπένεντικτ Κάμπερμπατς. Κατηγορείτο ότι μέθυσε το ανήλικο θύμα με ρούμι και μετά το εξανάγκασε σε σεξουαλικές πράξεις με τον σύντροφό της.

Dr Strange actress Zara Phythian is jailed for eight years https://t.co/5Y0CraooDO