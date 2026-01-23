Κόσμος

Βρετανία και Σουηδία αναχαίτισαν ρωσικά πλοία και αεροσκάφη σε Μάγχη και Βαλτική

Όπως αποκάλυψε το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, το Royal Navy πραγματοποίησε μια επιχείρηση, η οποία διήρκεσε δύο ημέρες
British Royal Navy
Φωτογραφία αρχείου UK MOD/Handout via REUTERS

Έντονη κινητικότητα από ρωσικά πλοία και αεροσκάφη σε Μάγχη και Βαλτική με τις Βρετανία και Σουηδία να αναλαμβάνουν δράση και να τα αναχαιτίζουν.

Συγκεκριμένα πολεμικά πλοία και αεροσκάφη του βρετανικού Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού (Royal Navy) παρακολούθησαν και αναχαίτισαν ρωσικά πολεμικά πλοία στη Μάγχη, ενώ αεροσκάφη της σουηδικής Πολεμικής Αεροπορίας αναχαίτισαν ρωσικά αεροσκάφη πάνω από την Βαλτική.

Αυτές οι μονάδες στάλθηκαν για να αναχαιτίσουν τη ρωσική κορβέτα Boikiy και το πετρελαιοφόρο MT General Skobelev, τα οποία έπλεαν προς τη Βόρεια Θάλασσα.

Αυτές οι μονάδες στάλθηκαν για να αναχαιτίσουν τη ρωσική κορβέτα Boikiy και το πετρελαιοφόρο MT General Skobelev, τα οποία έπλεαν προς τη Βόρεια Θάλασσα.

Πως εξελίχθηκε η επιχείρηση του Royal Navy

Το HMS Mersey αναχαίτισε πρώτα τα ρωσικά πλοία κατά την είσοδό τους στη Μάγχη, αναλαμβάνοντας καθήκοντα παρακολούθησης από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ.

Κοντά στη Νήσο Γουάιτ, τα HMS Mersey και HMS Severn συνεργάστηκαν με το Wildcat για να παρακολουθούν τα ρωσικά πλοία σε στενό συντονισμό.

Κόσμος
Ο Νικολάς Μαδούρο
