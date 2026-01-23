Βρετανία και Σουηδία αναχαίτισαν ρωσικά πλοία και αεροσκάφη σε Μάγχη και Βαλτική

Έντονη κινητικότητα από ρωσικά πλοία και αεροσκάφη σε Μάγχη και Βαλτική με τις Βρετανία και Σουηδία να αναλαμβάνουν δράση και να τα αναχαιτίζουν.

Συγκεκριμένα πολεμικά πλοία και αεροσκάφη του βρετανικού Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού (Royal Navy) παρακολούθησαν και αναχαίτισαν ρωσικά πολεμικά πλοία στη Μάγχη, ενώ αεροσκάφη της σουηδικής Πολεμικής Αεροπορίας αναχαίτισαν ρωσικά αεροσκάφη πάνω από την Βαλτική.

Όπως αποκάλυψε το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, το Royal Navy πραγματοποίησε μια επιχείρηση, η οποία διήρκεσε δύο ημέρες και συμμετείχαν τα περιπολικά πλοία HMS Mersey και HMS Severn με έδρα το Πόρτσμουθ και ένα ελικόπτερο Wildcat.

Αυτές οι μονάδες στάλθηκαν για να αναχαιτίσουν τη ρωσική κορβέτα Boikiy και το πετρελαιοφόρο MT General Skobelev, τα οποία έπλεαν προς τη Βόρεια Θάλασσα.

Πως εξελίχθηκε η επιχείρηση του Royal Navy

Το HMS Mersey αναχαίτισε πρώτα τα ρωσικά πλοία κατά την είσοδό τους στη Μάγχη, αναλαμβάνοντας καθήκοντα παρακολούθησης από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ.

.@hms_mersey and @hmssevern were dispatched alongside a Wildcat helicopter from @815NAS to intercept Russian corvette Boikiy and accompanying oil tanker MT General Skobelev as they sailed towards the North Sea.



https://t.co/tv5bYGF1nK pic.twitter.com/tBA4btYH5Z — Royal Navy (@RoyalNavy) January 23, 2026

Κοντά στη Νήσο Γουάιτ, τα HMS Mersey και HMS Severn συνεργάστηκαν με το Wildcat για να παρακολουθούν τα ρωσικά πλοία σε στενό συντονισμό.