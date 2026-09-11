Πούτιν: Η Δύση προσπαθεί «ανάρμοστα» να ανακτήσει την οικονομική της πρωτοκαθεδρία κόντρα στους BRICS

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υποστήριξε, σύμφωνα με το ρωσικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ότι οι δυτικές χώρες προσπαθούν να ξανακερδίσουν την κυρίαρχη θέση που είχαν στην παγκόσμια οικονομία. Παράλληλα, ανέφερε ότι αυτή η προσπάθεια έχει πάρει «ανάρμοστη» τροπή σε επίπεδο κυβερνήσεων.

Σύμφωνα με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, οι χώρες της Δύσης προσπαθούν να δημιουργήσουν εμπόδια στο εμπόριο και στις μεταφορές που συνδέουν τις χώρες των BRICS με τις διεθνείς αγορές. Υποστήριξε ακόμη ότι προχωρούν σε ενέργειες που επηρεάζουν σημαντικές υποδομές με στόχο να ξανακερδίσουν την παγκόσμια οικονομία.

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Ο Ρώσος πρόεδρος έκανε επίσης λόγο για καταστροφές υποδομών και προσπάθειες να δημιουργηθούν προβλήματα στη ναυσιπλοΐα, ακόμη και με ενέργειες εναντίον πλοίων.

Κατηγόρησε επίσης τη Δύση ότι βάζει στο στόχαστρο εγκαταστάσεις και αγωγούς, με σκοπό, όπως είπε, να διατηρήσει την οικονομική της υπεροχή.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο έντονης αντιπαράθεσης ανάμεσα στη Ρωσία και τις δυτικές χώρες για το πώς θα διαμορφωθεί στο μέλλον η παγκόσμια οικονομία.