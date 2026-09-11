Η Κέιτ Μίντλετον επέστρεψε στο νοσοκομείο όπου έκανε θεραπεία για τον καρκίνο – «Ο δικός μου τρόπος να πω ευχαριστώ»

Μια ιδιαίτερα συμβολική επίσκεψη πραγματοποίησε στο νοσοκομείο «Royal Marsden» η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον. Πρόκειται για το νοσοκομείο υποβλήθηκε σε θεραπείες για τον καρκίνο της. Οι στιγμές ήταν συγκινητικές.

Η επιστροφή της Κέιτ Μίντλετον στο Royal Marsden αποκτά έτσι μία ιδιαίτερη σημασία. Μετά τη δική της περιπέτεια με τον καρκίνο, επέστρεψε στον χώρο όπου είχε βρεθεί η ίδια ως ασθενής, αυτή τη φορά για να στηρίξει ανθρώπους που περνούν τη δική τους δύσκολη διαδρομή.

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Η Κέιτ Μίντλετον είχε ανακοινώσει τον Μάρτιο του 2024 ότι διαγνώστηκε με καρκίνο, χωρίς να αποκαλύψει ποτέ τη μορφή της νόσου. Μετά από μήνες προληπτικής χημειοθεραπείας, τον Ιανουάριο του 2025 έκανε γνωστό ότι η ασθένεια βρίσκεται σε ύφεση και από τότε επέστρεψε σταδιακά στις δημόσιες υποχρεώσεις της, συνεχίζοντας όμως να μιλά ανοιχτά για την εμπειρία της.

Ian Vogler/Pool via REUTERS

Η 44χρονη Κέιτ συναντήθηκε με γιατρούς και εργαζομένους του νοσοκομείου, αλλά και με ασθενείς που επωφελούνται από προγράμματα ολιστικής φροντίδας, καθώς και με ανθρώπους που υποβάλλονται αυτή την περίοδο σε θεραπεία για τον καρκίνο.

Η επίσκεψη είχε ιδιαίτερη σημασία για την ίδια, καθώς το Royal Marsden είναι το νοσοκομείο όπου είχε λάβει θεραπεία μετά τη διάγνωσή της με καρκίνο το 2024. Αυτή τη φορά, όμως, επέστρεψε όχι ως ασθενής, αλλά ως προστάτιδα και υποστηρίκτρια του νοσοκομείου και της φιλανθρωπικής του δράσης.

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Τον περασμένο Ιούνιο, η Κέιτ Μίντλετον είχε πραγματοποιήσει μια ιδιαίτερα απαιτητική αθλητική δοκιμασία, το Three Peaks Challenge, ανεβαίνοντας μόνη της τρεις από τις υψηλότερες κορυφές του Ηνωμένου Βασιλείου, με στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων για το Royal Marsden Cancer Charity.

Ian Vogler/Pool via REUTERS

Ian Vogler/Pool via REUTERS

Ian Vogler/Pool via REUTERS

Στην τελευταία στάση της διαδρομής, στους πρόποδες του Snowdon, την περίμενε η οικογένειά της, που θέλησε να βρίσκεται στο πλευρό της σε αυτή τη σημαντική στιγμή. Κατά τη σημερινή επίσκεψή της, η πριγκίπισσα εμφανίστηκε κομψή και χαμογελαστή, φορώντας ένα αγαπημένο πράσινο φόρεμα της Suzannah και μαύρα παπούτσια.

Ο πρόεδρος του Royal Marsden, σερ Ντάγκλας Φλιντ, την ευχαρίστησε για την προσπάθεια και τη σημαντική οικονομική στήριξη που προσέφερε. Η Κέιτ, ωστόσο, μίλησε με χαρακτηριστική σεμνότητα για την προσωπική της σχέση με το νοσοκομείο και εξήγησε ότι η πρόκληση ήταν ο δικός της τρόπος να «δώσει κάτι πίσω» για τη φροντίδα που η ίδια έλαβε.

«Αυτός ήταν ο δικός μου μικρός τρόπος να μπορέσω να ανταποδώσω και να σας πω ευχαριστώ», είπε.

Μιλώντας για τη δική της εμπειρία, αναφέρθηκε στην «απίστευτη φροντίδα» και στην υποστήριξη που έλαβε από μια μεγάλη ομάδα ειδικών, τονίζοντας παράλληλα πόσο σημαντική είναι η ολιστική φροντίδα για τους ασθενείς.

Ian Vogler/Pool via REUTERS

Ian Vogler/Pool via REUTERS

Ian Vogler/Pool via REUTERS

Όπως εξήγησε, παράλληλα με τις ιατρικές θεραπείες, παράγοντες όπως η επαφή με τη φύση, η σωστή διατροφή και η συνεχής υποστήριξη μπορούν να κάνουν ουσιαστική διαφορά στην πορεία ενός ανθρώπου που αντιμετωπίζει μια τόσο δύσκολη δοκιμασία.

Η Κέιτ Μίντλετον συνάντηση και μίλησε με ασθενείς που βρίσκονται αυτή την περίοδο σε θεραπεία και ενημερώθηκε για τα προγράμματα φροντίδας του νοσοκομείου.

«Η φύση, η καλή διατροφή και η υποστήριξη γύρω σου, όταν είναι πραγματικά δύσκολο να διαχειριστείς τις δοκιμασίες και τις δυσκολίες των ιατρικών θεραπειών, κάνουν μεγάλη διαφορά», σημείωσε η Κέιτ, προσθέτοντας πως η συγκεκριμένη προσέγγιση «θα είναι μεταμορφωτική όχι μόνο για τους ασθενείς αλλά και για τις οικογένειές τους».