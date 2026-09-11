Ελβετία: Πέντε νεκροί και 40 τραυματίες σε δυστύχημα με λεωφορείο που μετέφερε Ολλανδούς τουρίστες

Τραγικός είναι ο απολογισμός του δυστυχήματος με λεωφορείο που μετέφερε Ολλανδούς τουρίστες και σημειώθηκε στην Ελβετία.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και 40 άλλοι τραυματίστηκαν στο δυστύχημα που συνέβη χθες (10.09.2026) με λεωφορείο που μετέφερε 45 Ολλανδούς τουρίστες στην ανατολική Ελβετία.

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Σε περιοχή μεταξύ των κοινοτήτων Σους και Τσερνέτς, στο καντόνι του Γκριζόν, το όχημα «βγήκε από τον δρόμο και ανατράπηκε. Από τους 45 ενήλικες επιβαίνοντες, πέντε έχασαν τη ζωή τους. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά, επτά υπέστησαν μέτριας σοβαρότητας τραύματα και 30 τραυματίστηκαν ελαφρά», ανακοίνωσε η αστυνομία, διευκρινίζοντας ότι «η ταυτοποίηση των νεκρών είναι σε εξέλιξη».

🚨 BREAKING: TOUR BUS OVERTURNS IN SERIOUS SWISS CRASH



A serious traffic accident has occurred between Zernez and Susch in Switzerland.



Images from the scene show an overturned tour bus, with a large emergency response underway.



Details on injuries and the cause of the crash… pic.twitter.com/UUKelgJUtl — The Daily Brief (@_TheDailyBrief_) September 10, 2026

Το Τσερνέτς είναι η «πύλη εισόδου» για το Εθνικό Πάρκο της Ελβετίας, μια μεγάλη αλπική περιοχή έκτασης περίπου 170 τετραγωνικών χιλιομέτρων που διαθέτει ένα δίκτυο μονοπατιών μήκους άνω των 100 χιλιομέτρων στην αλπική κοιλάδα της Ενγκαντίν.

Σύμφωνα με την ολλανδική εφημερίδα «Algemeen Dagblad», το λεωφορείο είχε αναχωρήσει τη Δευτέρα με προορισμό την Αυστρία, ενώ την ημέρα του δυστυχήματος η ταξιδιωτική ομάδα πραγματοποιούσε ημερήσια εκδρομή στην Ελβετία.