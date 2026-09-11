Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Ελβετία: Πέντε νεκροί και 40 τραυματίες σε δυστύχημα με λεωφορείο που μετέφερε Ολλανδούς τουρίστες

Σε περιοχή μεταξύ των κοινοτήτων Σους και Τσερνέτς, στο καντόνι του Γκριζόν, το λεωφορείο «βγήκε από τον δρόμο και ανατράπηκε
Τραγικό δυστύχημα με λεωφορείο στην Ελβετία
Jon Duschletta/Engadiner Post/Handout via REUTERS
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Τραγικός είναι ο απολογισμός του δυστυχήματος με λεωφορείο που μετέφερε Ολλανδούς τουρίστες και σημειώθηκε στην Ελβετία.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και 40 άλλοι τραυματίστηκαν στο δυστύχημα που συνέβη χθες (10.09.2026) με λεωφορείο που μετέφερε 45 Ολλανδούς τουρίστες στην ανατολική Ελβετία.

Σε περιοχή μεταξύ των κοινοτήτων Σους και Τσερνέτς, στο καντόνι του Γκριζόν, το όχημα «βγήκε από τον δρόμο και ανατράπηκε. Από τους 45 ενήλικες επιβαίνοντες, πέντε έχασαν τη ζωή τους. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά, επτά υπέστησαν μέτριας σοβαρότητας τραύματα και 30 τραυματίστηκαν ελαφρά», ανακοίνωσε η αστυνομία, διευκρινίζοντας ότι «η ταυτοποίηση των νεκρών είναι σε εξέλιξη».

Το Τσερνέτς είναι η «πύλη εισόδου» για το Εθνικό Πάρκο της Ελβετίας, μια μεγάλη αλπική περιοχή έκτασης περίπου 170 τετραγωνικών χιλιομέτρων που διαθέτει ένα δίκτυο μονοπατιών μήκους άνω των 100 χιλιομέτρων στην αλπική κοιλάδα της Ενγκαντίν.

Σύμφωνα με την ολλανδική εφημερίδα «Algemeen Dagblad», το λεωφορείο είχε αναχωρήσει τη Δευτέρα με προορισμό την Αυστρία, ενώ την ημέρα του δυστυχήματος η ταξιδιωτική ομάδα πραγματοποιούσε ημερήσια εκδρομή στην Ελβετία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
157
154
129
121
110
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ο πρίγκιπας Χάρι δεν το βάζει κάτω – Με δημόσιες εμφανίσεις σε Βρετανία και ΗΠΑ απαντά στον Κάρολο μετά το «ιδιώτες πολίτες»
Χάρι και Μέγκαν δεν αποδέχονται τη θέση του βασιλιά ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει από την εποχή του «Megxit» και θέλουν να θεωρούνται «δημόσια πρόσωπα» στη Βρετανία
Πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ
Τι σημαίνει για τη διαδοχή του Κιμ Γιονγκ Ουν η αποκάλυψη για «μυστικό» αδελφό ή αδελφή της Κιμ Τζου Ε
Η Κιμ Τζου Ε θεωρείται η επικρατέστερη διάδοχος του Βορειοκορεάτη ηγέτη, όμως η αποκάλυψη για ένα ακόμη παιδί της οικογένειας επαναφέρει τα ερωτήματα για το μέλλον της δυναστείας της Πιονγκγιάνγκ
Η Κιμ Τζου Ε με τον πατέρα της Κιμ Γιονγκ Ουν
Newsit logo
Newsit logo