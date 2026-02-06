Βρετανία: Κάθειρξη 23 ετών σε 76χρονο που επιτέθηκε σεξουαλικά σε αγόρια σε κατασκήνωση – Είχε βάλει ηρεμιστικά σε γλυκά

Μία φρικιαστική υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων συνέβη στο Ηνωμένο Βασίλειο, όταν ένας 76χρονος, νάρκωσε και επιτέθηκε σε μικρά παιδιά που βρίσκονταν σε κατασκήνωση.

Ο 76χρονος άνδρας, καταδικάστηκε σήμερα Παρασκευή 06.02.2026 στο Ηνωμένο Βασίλειο σε κάθειρξη 23 ετών και 10 μηνών επειδή νάρκωσε και επιτέθηκε και κακοποιούσε σεξουαλικά σε μικρά παιδιά, σε μία κατασκήνωση το περασμένο καλοκαίρι.

Ο Τζον Ρούμπεν, πρώην κτηνίατρος, επιτέθηκε σεξουαλικά σε δύο παιδιά, αφού τους έδωσε γλυκά όπου είχε βάλει ηρεμιστικά, σε μια κατασκήνωση που διηύθυνε στο Στέιτερν, στο Λέστερσαϊρ.

Το διεστραμμένο του σχέδιο ήταν να διοργανώσει ένα παιχνίδι και δώσει ένα βραβείο στο παιδί που έτρωγε τα γλυκά γρηγορότερα, περιέγραψε η εισαγγελία σε ένα δελτίο Τύπου. Κατόπιν, πήγαινε στον κοιτώνα όπου κοιμόντουσαν τα παιδιά και διάλεγε σε ποιο θα επιτεθεί.

Ο άνδρας συνελήφθη τον Ιούλιο, μετά τη νοσηλεία οκτώ παιδιών έπειτα από δυσφορία που ένιωσαν. Η έρευνα κατέδειξε πως είχαν καταναλώσει ένα ηρεμιστικό εν αγνοία τους.

Ένας μάρτυρας ανακάλυψε σύριγγες και φάρμακα στα προσωπικά αντικείμενα του 76χρονου.

Αντιμέτωπος με σειρά κατηγοριών, μεταξύ αυτών δύο για σεξουαλική επίθεση εναντίον ενός παιδιού ηλικίας κάτω των 13 ετών και άλλες για δημιουργία άσεμνων φωτογραφιών ενός παιδιού, ο Τζον Ρούμπεν δήλωσε ένοχος.

Ομολόγησε, επίσης, πως είχε ναρκώσει τη σύντροφό του, εθελόντρια στην κατασκήνωση, προκειμένου εκείνη να μην ξυπνάει ενώ εκείνος κακοποιούσε τα παιδιά.

Ανακοινώνοντας την ποινή του σήμερα, ο δικαστής του κακουργιοδικείου του Λέστερ υπογράμμισε τη «σχολαστική, κυνική και ανατριχιαστική προετοιμασία» που ο 76χρονος έκανε για να πραγματοποιήσει τις επιθέσεις του.