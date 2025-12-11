Βρετανία: Κύμα υπεργρίπης «σαρώνει» τη χώρα – Αυξήθηκαν κατά 55% οι νοσηλείες μέσα σε μία εβδομάδα

Τα νοσοκομεία στη Βρετανία αντιμετωπίζουν ένα από τα «χειρότερα σενάρια» από κύμα υπεργρίπης, όπως προειδοποίησαν σήμερα (11/12/2025) διευθυντές της υπηρεσίας υγειονομικής περίθαλψης, καθώς οι νοσηλείες από γρίπη αυξήθηκαν 55% σε μία εβδομάδα.

Επικεφαλής στον τομέα της υγείας συνέστησαν στους ανθρώπους που αισθάνονται ότι είναι άρρωστοι να φορούν μάσκες όταν χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς στη Βρετανία, ενώ ορισμένα νοσοκομεία αξιώνουν τη χρήση μάσκας, και περισσότεροι άνθρωποι προτρέπονται να κλείσουν ραντεβού για να κάνουν το εμβόλιο κατά της γρίπης καθώς ο ιός σαρώνει τη χώρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Εθνική Υπηρεσία Υγείας της Αγγλίας (NHS England) ανακοίνωσε ότι ένας μέσος όρος 2.660 ασθενών νοσηλεύονταν με γρίπη την περασμένη εβδομάδα, που είναι το υψηλότερο επίπεδο γι’ αυτήν την περίοδο του χρόνου, σημειώνοντας αύξηση κατά 50% σε μια εβδομάδα, σε ένα όπως το χαρακτήρισε «άνευ προηγουμένου κύμα υπεργρίπης».

«Οι αριθμοί των ασθενών στο νοσοκομείο με γρίπη είναι εξαιρετικά υψηλοί γι’ αυτήν την εποχή του χρόνου», σημείωσε σε ανακοίνωση η εθνική ιατρική διευθύντρια της NHS καθηγήτρια Μεγκάνα Πάντιτ.

«Ακόμη χειρότερα, συνεχίζει να αυξάνεται (ο αριθμός) και η κορύφωση δεν είναι ακόμη ορατή, άρα η NHS έχει μπροστά της να αντιμετωπίσει λίγες εξαιρετικά απαιτητικές εβδομάδες».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ευρώπη στο σύνολό της αντιμετωπίζει μια ασυνήθιστα πρώιμη και σοβαρή περίοδο γρίπης, με τις υγειονομικές αρχές στην ήπειρο να προειδοποιούν για αύξηση των κρουσμάτων που προκαλείται από μεταλλαγμένο στέλεχος του ιού της γρίπης.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των Ασθενειών ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι οι διαγνώσεις αυξάνονται «πολύ νωρίτερα από το συνηθισμένο» και κάλεσε τις ευάλωτες ομάδες να εμβολιαστούν «χωρίς καθυστέρηση».

Στη Βρετανία προγραμματισμένη πενθήμερη απεργία ειδικευόμενων ιατρών, οι οποίοι αποτελούν σχεδόν το μισό ιατρικό εργατικό δυναμικό, αναμένεται να αρχίσει στις 17 Δεκεμβρίου, αυξάνοντας την πίεση που ήδη υπάρχει στην υπηρεσία υγειονομικής περίθαλψης.

Σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί η κινητοποίηση, ο υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ παρουσίασε στο συνδικάτο νέο πακέτο εργασιακών συνθηκών χθες, Τετάρτη, το οποίο εξετάζεται τώρα από αυτό.