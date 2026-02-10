Βρετανία: Μαθητής μαχαίρωσε δύο αγόρια 12 και 13 ετών μέσα στο σχολείο τους – Σε σοβαρή κατάσταση ο ένας

Δύο μαθητές γυμνασίου ηλικίας 12 και 13 ετών νοσηλεύονται, με τον ένα σε σοβαρή κατάσταση, αφού δέχτηκαν επίθεση με μαχαίρι μέσα στο σχολείο τους, στο Λονδίνο στη Βρετανία, από συμμαθητή τους, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η επίθεση σημειώθηκε το μεσημέρι στο Λύκειο Κίνγκσμπερι, στη συνοικία Μπρεντ του Λονδίνου. Ο ύποπτος, που είναι συνομήλικος των μαθητών αναζητείται από τις αρχές, διευκρίνισε η Μητροπολιτική Αστυνομία της Βρετανίας. Ασθενοφόρα και περιπολικά έφτασαν στο σημείο αφού ειδοποιήθηκαν ότι ένας 13χρονος δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι.

Εκεί, διαπίστωσαν ότι άλλο ένα αγόρι, ηλικίας 12 ετών, είχε επίσης τραυματιστεί. Ένας εκπρόσωπος της υπηρεσίας ασθενοφόρων είπε ότι το ένα θύμα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και το δεύτερο σε «ειδικό κέντρο» αντιμετώπισης σοβαρών τραυμάτων.

Δεν έχουν δοθεί άλλες διευκρινίσεις για την κατάσταση των δύο θυμάτων.

«Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό το συμβάν θα προκαλέσει έντονες ανησυχίες στους κατοίκους της περιοχής. Καθησυχάζουμε τους μαθητές, τους γονείς και τους περίοικους ότι έχουν αναπτυχθεί ισχυρές δυνάμεις στον τομέα και καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για τον εντοπισμό του υπόπτου», είπε ένα στέλεχος της αστυνομίας, ο Λιουκ Ουίλιαμς.

«Συνεργαζόμαστε στενά με τις αρμόδιες αρχές» διαβεβαίωσε η διεύθυνση του σχολείου, τονίζοντας ότι η κατάσταση «είναι υπό έλεγχο».

Εδώ και χρόνια η Βρετανία και ιδίως το Λονδίνο αντιμετωπίζουν μια μάστιγα επιθέσεων με μαχαίρι, με δράστες εφήβους. Τα συνδικάτα των εκπαιδευτικών καταγγέλλουν γενικότερα την αύξηση της βίας στο σχολικό περιβάλλον.

Την περασμένη εβδομάδα ένας 15χρονος οδηγήθηκε ενώπιον δικαστηρίου στην Ουαλία με την κατηγορία ότι αποπειράθηκε να σκοτώσει μια εκπαιδευτικό με κουζινομάχαιρο.