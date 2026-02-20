Βρετανία: Μετά τη σύλληψη του Άντριου, πιέσεις για έξοδό του από τη γραμμή διαδοχής – Πολύπλοκη η συνταγματική διαδικασία

Σεισμό έχει προκαλέσει στη Βρετανία η υπόθεση σύλληψης του πρώην πρίγκιπα Άντριου που πλέον ερευνάται για κατάχρηση εξουσίας, μετά από καταγγελίες ότι κοινοποίησε ευαίσθητες πληροφορίες στον καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Επστάιν, όταν ήταν εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου.

Μετά τη χθεσινή σύλληψη αλλά και την κράτηση την ημέρα των 66ων γενεθλίων του, αυξάνονται οι φωνές που ζητούν την οριστική απομάκρυνση του Άντριου από τη γραμμή διαδοχής του θρόνου στη Βρετανία. Παραμένει όγδοος στη διαδοχή.

Ο Άντριου κρατήθηκε χθες, ανήμερα των γενεθλίων του, για 11 ώρες. Παράλληλα, οι Αρχές έκαναν έρευνες στην κατοικία του στο Νόρφολκ. Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, ενώ η υπόθεση παρέμεινε υπό διερεύνηση και τις έρευνες να συνεχίζονται.

Παρότι ο Άντριου έχει στερηθεί βασιλικούς τίτλους και τιμές και έχει αποχωρήσει από την κατοικία Royal Lodge στο Γουίνδσορ, παραμένει στην 8η θέση της διαδοχής, αμέσως μετά τα δύο παιδιά του πρίγκιπα Χάρι.

Για να απομακρυνθεί επίσημα από τη συγκεκριμένη σειρά, απαιτείται νομοθετική παρέμβαση από τη Βουλή. Όπως αναφέρει η Daily Mail, ο συντηρητικός βουλευτής Άντριου Μπόουι δήλωσε ότι θα ήταν «το αξιοπρεπές» ο ίδιος να αποχωρήσει οικειοθελώς.

Παράλληλα, τόνισε ότι σε περίπτωση καταδίκης, η Βουλή θα μπορούσε να κινηθεί για την απομάκρυνσή του από τη γραμμή διαδοχής.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της YouGov, το 82% των Βρετανών θέλει να δει τον Άντριου να απομακρύνεται, ενώ μόλις το 6% πιστεύει ότι πρέπει να παραμείνει στη θέση του.

Ο ηγέτης των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, Εντ Ντέιβι, δήλωσε ότι το ζήτημα θα πρέπει να εξεταστεί από το Κοινοβούλιο, όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, διευκρινίζοντας ότι προέχει να ολοκληρωθεί η αστυνομική έρευνα.

Πολύπλοκη η συνταγματική διαδικασία

Ωστόσο, συνταγματολόγοι αναφέρουν ότι η αλλαγή της γραμμής διαδοχής δεν είναι απλή υπόθεση. Για να συμβεί, απαιτείται συντονισμός με άλλες 14 χώρες, που αναγνωρίζουν τον Βρετανό μονάρχη ως αρχηγό κράτους. Ανάμεσά τους η Αυστραλία, η Τζαμάικα και η Παπούα Νέα Γουινέα.

Παρόμοια διαδικασία είχε εφαρμοστεί το 2013, όταν τροποποιήθηκε ο νόμος περί διαδοχής ώστε να καταστεί ουδέτερος ως προς το φύλο. Η διαδικασία κράτησε δύο χρόνια.

Επειδή ο Άντριου βρίσκεται στην 8η θέση της διαδοχής, κυβερνητικές πηγές να εκτιμούν ότι είναι εξαιρετικά απίθανο να κινηθούν άμεσα διαδικασίες για την απομάκρυνσή του.

Ο έκπτωτος πρίγκιπας πάντως εξακολουθεί να αρνείται κάθε παράνομη πράξη όσον αφορά στις σχέσεις του με τον Επστάιν.

Παρόλα αυτά, η υπόθεση Άντριου «δοκιμάζει» τη μοναρχία και πολλοί μιλούν για την μεγαλύτερη κρίση από τον θάνατο της Νταϊάνα.