Βρετανία: Μεθυσμένο μοντέλο επιτέθηκε σε άντρα που γιόρταζε την ανάρρωσή του από τον καρκίνο

Η γυναίκα πλησίασε με σεξουαλικές διαθέσεις τον άντρα που γιόρταζε την 40ή επέτειο του γάμου του και την ανάρρωσή του από καρκίνο και τελικά η κατάσταση ξέφυγε από τα όρια
Στιγμιότυπο από την επίθεση
Στιγμιότυπο από την επίθεση

Μία απρόσμενη επίθεση έλαβε χώρα σε ένα ξενοδοχείο στο Κράισττσερτς του Ντόρσετ της Βρετανίας, όταν η καλλονή και πρώην μοντέλο, Σαμάνθα Γουίλιαμσον, επιτέθηκε σε έναν άντρα, ο οποίος γιόρταζε την 40η επέτειο του γάμου του με τη σύζυγό του και την ανάρρωσή του από καρκίνο.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούνιο, με θύτη το 44χρονο μοντέλο που είχε εκπροσωπήσει τη Μεγάλη Βρετανία στον διαγωνισμό ομορφιάς Μις Ευρώπη το 2003 και είχε κάνει σημαντικά βήματα στον χώρο της μόδας. Θύμα της ήταν ένας 59χρονος άντρας, ο Στίβεν Κένεντι, ο οποίος μίλησε για την περιπέτειά του στη Daily Mail.

Ο άντρας που είναι παντρεμένος, έχει δύο ενήλικες κόρες και ένα εγγόνι, βρισκόταν στο ξενοδοχείο μαζί με τη γυναίκα του, για να γιορτάσουν την 40ή επέτειό τους και την ανάρρωση του συζύγου από καρκίνο του λαιμού. Τότε η Σαμάνθα Γουίλιαμσον πλησίασε ξαφνικά το ζευγάρι και άρχισε να φλερτάρει έντονα και αδιάκριτα τον Στίβεν. Όταν η καλλονή έκανε ξεκάθαρες τις σεξουαλικές της διαθέσεις εκείνος αποπειράθηκε να τη διώξει από κοντά του. Τότε όμως η συμπεριφορά της έγινε βίαιη.

Το μοντέλο, που φέρεται να είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, πέταξε ποτά και ένα κερί στο τραπέζι του ζεύγους, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση και φόβο. Λίγο αργότερα, ο άντρας την πλησίασε και την έσπρωξε για να την απομακρύνει από τη σύζυγό του. Έτσι, η ένταση κορυφώθηκε, όπως έγινε γνωστό από το βίντεο που δημοσίευσε η Daily Mail οι δυο τους βρέθηκαν στο πάτωμα.

Τότε η Σαμάνθα Γουίλιαμσον έφτυσε και τραυμάτισε τον άντρα.

Το περιστατικό πήρε αμέσως έκταση, ωστόσο οι αρχές αντί να συλλάβουν τη γυναίκα, τη μετέφεραν στο σπίτι της, ενώ στη συνέχεια της απαγγέλθηκαν κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση.

Αυτήν την εβδομάδα, η Σαμάνθα Γουίλιαμσον δικάστηκε για την επίθεση στο Πουλ και της επιβλήθηκε εξάμηνη εντολή κοινοτικής κράτησης. Παράλληλα, της ζητήθηκε να καταβάλει αποζημίωση 1.000 λιρών στο θύμα, Στίβεν Κένεντι.

Ο άντρας μίλησε στη Daily Mail και αναφέρθηκε στη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο αλλά και στην επίθεση που δέχτηκε, τονίζοντας ότι εκείνος είναι το θύμα.

«Έχω ύψος 1,80 μ. και ζυγίζω 111 κιλά. Έχασα 320 κιλά κατά τη διάρκεια της θεραπείας μου για τον καρκίνο», είπε μεταξύ άλλων.

Αν τα χάσατε

«Νομίζω ότι το ότι ανέβηκε στην αγκαλιά μου ήταν εξαρχής μια επίθεση στη γυναίκα μου – ουσιαστικά έλεγε “Μπορώ να έχω τον άντρα σου όποτε θέλω”, αλλά ίσως νόμιζε ότι θα με κολάκευε να έχω μια ξανθιά γυναίκα στην αγκαλιά μου. Δεν ήταν έτσι», είπε για την επίθεση.

«Προσπαθούσα απεγνωσμένα να σταματήσω τη γροθιά της από το να χτυπήσει το σαγόνι μου. Είχε το ένα χέρι ελεύθερο, οπότε μου έξυνε το πρόσωπο, τον λαιμό και το πίσω μέρος των αυτιών μου», είπε ακόμα για τη στιγμή που το μοντέλο έγινε βίαιο…

Κόσμος
