Βρετανία: Ο βασιλιάς Κάρολος και η Καμίλα παρουσίασαν τη χριστουγεννιάτικη κάρτα τους

Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ έδωσαν στη δημοσιότητα την επίσημη χριστουγεννιάτικη κάρτα για τον βασιλιά Κάρολο και τη σύζυγό του, βασίλισσα Καμίλα.

Το Σάββατο (07.12.2024), το παλάτι παρουσίασε τη φωτογραφία με τον βασιλιά Κάρολο και την Καμίλα, που επιλέχθηκε για την εορταστική χριστουγεννιάτικη κάρτα, η οποία τραβήχτηκε από την Millie Pilkington.

Η Pilkington, μία από τις πιο ταλαντούχες φωτογράφους πορτρέτων του Ηνωμένου Βασιλείου, έχει καταγράψει με την κάμερά της, πολλά καρέ της οικογένειας όλα αυτά τα χρόνια.

Το πορτρέτο του βασιλικού ζεύγους τραβήχτηκε τον περασμένο Απρίλιο στον κήπο του παλατιού του Μπάκιγχαμ.

Christmas is coming…



Their Majesties are pleased to share this year’s Christmas card, taken by Millie Pilkington in the Gardens of Buckingham Palace in April 2024. pic.twitter.com/54pyyPRFrs